وكيلة العدل السودانية تؤكد أن الخرطوم ستدرس توصيات مجلس حقوق الإنسان

شكرت وكيلة وزارة العدل السودانية هويدا علي عوض الكريم وفود الدول التي شاركت في استعراض تقرير السودان الثالث أمام الاستعراض الدوري الشامل في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان.

وسط التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزه السودان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وما يواجهها من تحديات في سبيل الوفاء بالتزاماتها.

وأعربت وكيلة وزارة العدل السودانية خلال كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان عن تقديرها لكل المداخلات والتوصيات التي قدمت خلال الجلسة، مضيفة أنهم سيعكفون على دراستها ومراجعتها مع الهيئات والمؤسسات المعنية بدقة وحرصا على اتخاذ القرار بشأنها في الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

ووصفت آلية الاستعراض الشامل بأنها آلية ذات خصوصية لأنها توفر منصة للنقاش البناء، القائم على المساواة بين جميع الدول، مؤكدة قناعتها بأن التوصيات المقدمة ستعين على صياغة البرامج المستقبلية الهادفة إلى تعزيزحقوق الانسان فى السودان معربة عن رغبتها فى تعاون مثمر ومساعدة فنية من المجتمع الدولي لتنفيذ التوصيات، في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا.

وثمنت وكيلة وزارة العدل المكلفة دور رئيس الجلسة على الجهد المبذول لعقدها رغم التحديات التي أحاطت بها، كما شكرت دول الترويكا على الجهود التي بذلتها لإعداد التقرير، معربة عن امتنانها للأمانة العامة لمجموعة عمل الاستعراض والأمانة العامة لمجلس حقوق الإنسان والمترجمين الفوريين وكافة العاملين على الجهود المتواصلة التي يقومون بها.

المصدر:يونيوز