وزير الدفاع البريطاني يبحث مع نظيره الروسي في موسكو الأزمة الأوكرانية

أكد وزير الدفاع سيرغي شويغو خلال لقائه مع نظيره البريطاني بن والاس، في موسكو أن الوضع العسكري السياسي في أوروبا يزداد توترا، وان اللوم لا يقع على روسيا.

أكد وزير الدفاع سيرغي شويغو خلال لقائه مع نظيره البريطاني بن والاس، في موسكو أن الوضع العسكري السياسي في أوروبا يزداد توترا، وان اللوم لا يقع على روسيا.

وأبلغ شويغو نظيره البريطاني بن والاس بأن الجيش الروسي مستعد لبحث استئناف التعاون مع بريطانيا في القضايا العسكرية، داعياً الدول الغربية إلى الكف عن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأشار شويغو خلال اللقاء إلى أن الوضع العسكري السياسي في أوروبا قد ساء بشكل كبير بسبب تصاعد التوتر حول أوكرانيا، والوجود العسكري لحلف الناتو بالقرب من روسيا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان ضمانات أمنية لروسيا.

وعلق وزير الدفاع الروسي بإيجاز على الردود الواردة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن مسودة الاتفاقيات الروسية بشأن هذه المسألة، وركز على عدم الاستجابة للمطالب الرئيسية لروسيا وهي رفض توسع الناتو، وعدم نشر أسلحة هجومية بالقرب من الحدود الروسية، فضلا عن عودة الإمكانات العسكرية والبنية التحتية للحلف في أوروبا إلى مواقع عام 1997، عندما تم التوقيع على الوثيقة التأسيسية لروسيا والناتو.

وأشار شويغو إلى أنه سيكون من المستحيل الحد من التوترات العسكرية والسياسية وبناء هيكل أمني أوروبي متين دون حل هذه القضايا".

وأشار الطرفان بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية إلى أهمية استمرار الاتصالات بشأن منع الحوادث وتقليل مخاطر النزاعات غير المقصودة في سياق الأنشطة العسكرية. وتم خلال اللقاء التوصل إلى تفاهم حول استمرار الاتصالات بين وزارتي الدفاع في البلدين.

ومن جهته، قال وزير الدفاع البريطاني لنظيره الروسي إنه يأمل اغتنام اجتماع اليوم لحل عدد من القضايا العالقة عن طريق الدبلوماسية متحدثا عن بلوغ العلاقات بين موسكو ولندن إلى درجة صفرية.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره الروسي أن الأسلحة التي أرسلتها بلاده لأوكرانيا دفاعية وقصيرة المدى ولا تشكل بأي حال خطرا على أي دولة، داعياً إلى وقفت التصعيد.

وقال ولاس "لكل دولة حق متساو في الأمن، وينوي الناتو الامتثال لجميع الاتفاقيات الموقعة، بما في ذلك مع الحكومة الروسية".

وأكد بن ولاس أنّ نظيره الرّوسي سيرغي شويغو "نفى عزم بلاده غزو ​أوكرانيا​"، مشدّدًا على أنّه أوضح للجانب الروسي أنّ "أي غزو لأوكرانيا سيكون له تداعيات خطيرة".

المصدر:يونيوز