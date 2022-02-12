ارتفاع حصيلة إعصار باتسيراي إلى 111 ضحية

أعلنت سلطات مدغشقر اليوم الجمعة عن ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار باتسيراي الذي اجتاح البلاد مؤخراً إلى 111 شخصا بعد احصاء 17 ضحية إضافية.

أعلنت سلطات مدغشقر اليوم الجمعة عن ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار باتسيراي الذي اجتاح البلاد مؤخراً إلى 111 شخصا بعد احصاء 17 ضحية إضافية.

وأفاد المكتب الوطني لإدارة الأخطار والكوارث إن 87 شخصاً من أصل 111 لقوا حتفهم في إقليم ايكونغو فيما تم احصاء نحو 18 ألف منكوب ونزوح أكثر من 30 ألف شخص من منازلهم واقتلاع آلاف المنازل أو إلحاق أضرار بالغة بها.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع 80 شخصاً من جراء الإعصار.

وضرب الإعصار الاستوائي باتسيراي مدغشقر السبت الماضي وطال منطقة ساحلية زراعية تمتد على طول 150 كم قبل أن يتجه غرباً إلى داخل الجزيرة مسبباً فيضانات في الأنهر دمرت حقول الأرز ما يثير خشية من تدهور الوضع الإنساني في البلاد.

وضربت مدغشقر إحدى الدول الأكثر فقراً في العالم منذ شهر العاصفة "انا" الاستوائية وتسببت بمصرع 55 شخصاً وألحقت أضراراً بعشرات الآلاف.

المصدر:يونيوز