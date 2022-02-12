الرئيس تبون يبحث مع رئيس النيجر السابق الوضع في منطقة الساحل

بحث رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون رئيس النيجر السابق محمدو إيسوفو الوضع في منطقة الساحل، ولا سيما الأزمة الأمنية التي تواجهها بلدان الساحل: النيجر ومالي وبوركينا فاسو وتشاد.

بحث رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون رئيس النيجر السابق محمدو إيسوفو الوضع في منطقة الساحل، ولا سيما الأزمة الأمنية التي تواجهها بلدان الساحل: النيجر ومالي وبوركينا فاسو وتشاد.

وأشار إيسوفو في هذا السياق إلى توافق تام في الرؤى بين الجزائر والنيجر حول الحلول الكفيلة بالخروج من الأزمة بالساحل، مضيفا أن الرئيس النيجري محمد بازوم قد كلفه بنقل رسالة إلى نظيره الجزائري، وشدد أيضا على الدور الذي تلعبه الجزائر في إيجاد هذه الحلول.

وقال ايسوفو انه تطرق مع الرئيس تبون إلى الوضع في القارة الإفريقية لاسيما في شقه الاقتصادي والاجتماعي من خلال أجندة 2063 التي وضعها الاتحاد الإفريقي.

وأوضح في هذا الصدد لقد تطرقنا إلى المشاريع البارزة في إطار أجندة 2063 على غرار تطوير المنشآت القاعدية في إفريقيا، ويتعلق الأمر بمجالات الطاقة والنقل عبر السكك الحديدية والمجال الرقمي إضافة إلى مخطط التنمية الصناعية في القارة.

المصدر:يونيوز