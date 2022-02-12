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اطلاق جائزة "القدس الشريف" للتميز الصحفي في الإعلام التنموي

أعطيت اليوم الخميس بالرباط، الإنطلاقة الرسمية لجائزة "القدس الشريف" للتميز الصحفي في الإعلام التنموي، لفائدة طلبة الإجازة والماستر بالمعهد العالي للإعلام والإتصال وبدائرة الإعلام بجامعة القدس الشريف.
رمز الخبر: ۶۲۷۷۸
تأريخ النشر: 11 February 2022

أعطيت اليوم الخميس بالرباط، الإنطلاقة الرسمية لجائزة "القدس الشريف" للتميز الصحفي في الإعلام التنموي، لفائدة طلبة الإجازة والماستر بالمعهد العالي للإعلام والإتصال وبدائرة الإعلام بجامعة القدس الشريف.

وتهدف هذه الجائزة، التي تندرج في إطار التعاون بين وكالة بيت مال القدس الشريف والمعهد العالي للإعلام والإتصال من جهة، ومعهد الإعلام العصري التابع لجامعة القدس من جهة أخرى، إلى تعزيز وعي الأجيال الصاعدة بالقضية الفلسطينية وتشجيع طلبة علوم الإعلام والإتصال في المغرب وفي فلسطين على إنجاز أبحاث ودراسات ذات صلة بواقع مدينة القدس وبمستقبلها.

وبهذه المناسبة، قال المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس محمد سالم الشرقاوي، في كلمة له، إن مبادرات الوكالة هي خير دليل على الجهود الجبارة التي تقوم بها المملكة المغربية،بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من أجل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأكد أن هذه الجائزة تستجيب لرغبة الوكالة وشركائها في ترسيخ وعي الأجيال بالقضية الفلسطينية، وترجمة اهتماماتها كذلك بقضايا التنمية بالقدس في المجالين الاجتماعي والإنساني"،

واستعرض الشرقاوي "حزمة مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية برسم مخطط عمل الوكالة لسنة 2022 بميزانية بلغت مليون دولار أمريكي.

من جانبه، جدد سفير دولة فلسطين بالرباط السيد جمال الشوبكي التأكيد على الاهتمام البالغ الذي يوليه جلالة الملك للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من خلال مؤسسة بيت مال القدس الشريف التي يترأسها. وأكد السفير الفلسطيني أن إطلاق جائزة التميز الصحفي يكرس المسؤولية الملقاة على عاتق الصحفيين الذين سيحملون مشعل الدفاع عن القضية الفلسطينية".

المصدر:يونيوز

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