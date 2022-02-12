هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تحتج أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء

نظمت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء بالعاصمة تونس. وندد المتظاهرون بما وصفوه بـ"الأخطبوط القضائي المتورط في التغطية على الإرهابيين".

نظمت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء بالعاصمة تونس. وندد المتظاهرون بما وصفوه بـ"الأخطبوط القضائي المتورط في التغطية على الإرهابيين".

وطالبت هيئة الدفاع بإرساء قضاء عادل والكشف عن حقيقة ملف الاغتيالات السياسية، داعين إلى محاسبة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وكانت حركة النهضة قد رفضت سابقا اتهامها بالتورط في اغتيال شكري بلعيد، ومحمد براهمي، اللذين وقع اغتيالهما في منزليهما في فبراير/ شباط، ويوليو/ تموز 2013.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن "مواصلة التوظيف الإعلامي والإستثمار في الأزمات السياسيّة لقضية الشهيدين بلعيد والبراهمي والانتصاب مكان الهيئات القضائية المعنيّة وإطلاق الاتهامات جزافا، يعمق الإساءة الى المرفق القضائي وإلى مؤسسات الدولة عموما".

المصدر:يونيوز