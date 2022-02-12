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الشرطة تنشر قوات بالآلاف لمنع "قافلة الحرية" من دخول باريس

أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية انها ستنشر قوات داخل باريس وحولها اليوم الجمعة وخلال مطلع الأسبوع المقبل، بهدف منع مسيرة لقائدي سيارات من دخول باريس، يطلقون على أنفسهم اسم "قافلة الحرية".
رمز الخبر: ۶۲۷۷۶
تأريخ النشر: 11 February 2022

أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية انها ستنشر قوات داخل باريس وحولها اليوم الجمعة وخلال مطلع الأسبوع المقبل، بهدف منع مسيرة لقائدي سيارات من دخول باريس، يطلقون على أنفسهم اسم "قافلة الحرية".

وعلى الرغم من إصدار الشرطة أمرا بعدم الدخول إلى العاصمة، فإن قائدي السيارات المحتجين على القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 يعتزمون التجمع في باريس قادمين من عدة مدن من جميع أنحاء البلاد، بإلهام من المظاهرات الصاخبة الجارية حاليا في كندا.

وقال أحد المشاركين في القافلة إن الحكومة الفرنسية لا تخبرهم بالآثار الجانبية للقاحات كوفيد-19 أو الوفيات التي تقع كل يوم أو الحالات الخطيرة التي تدخل المستشفيات عقب تلقي اللقاحات. وقال إنه خرج في المسيرة للتعبير عن رفضه لما يحدث.

واحتجاجات "قوافل الحرية" تظهر علامات على اتحاد مجموعة مختلفة ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل شهرين على إجراء انتخابات الرئاسة في أبريل نيسان المقبل، مع فلول حركة "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة، التي ظهرت في عامي 2018 و 2019، إلى جانب بعض الساسة من تيار اليمين المتطرف الذين احتشدوا خلف قائدي السيارات.

ويأتي احتجاج قائدي السيارات في أعقاب موجات من الاحتجاجات على قواعد شهادة اللقاح التي فرضتها فرنسا، والتي تطالب المواطنين بإظهار الدليل على تلقيهم اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من أجل دخول الحانات والمطاعم ودور السينما والأماكن العامة الأخرى.

وكانت قافلة تضم شاحنات صغيرة وشاحنات مجهزة بأدوات السكن وسيارات ساحة لانتظار السيارات قد غادرت تولوز حيث ودعها حشد من الجماهير يرتدون السترات الوهاجة التي تميزت بها مظاهرات"السترات الصفراء".

وستشمل القوات التي ستنشرها الشرطة ضباطا يعملون في قوة التدخل السريع على متن دراجات نارية ويقودون معدات رفع ثقيلة بهدف تفكيك أي حواجز مؤقتة ينصبها المتظاهرون على الطرق. وقال بعض أنصار "قوافل الحرية" إنه لا ينبغي ألا يشعر المتظاهرون بالخوف من أوامر الشرطة بالبقاء خارج حدود مدينة باريس.

وقالت سيدة كانت تقوم بتحية قائدي المركبات في تولوز إن السلطات لا تستطيع أن تمنع الجميع وإنه يتعين عليهم الاستمرار في محاولات الدخول.

المصدر:يونيوز

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