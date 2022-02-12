الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع: الإمارات قدمت تنازلات كبيرة للحصول على الأسلحة

تتعالى الأصوات الخليجية المخلصة الرافضة للتطبيع مع كيان الإحتلال الإسرائيلي، والداعمة للمقاومة الفلسطينية.

وعقدت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع ندوة تحت عنوان التطبيع العسكري، أكد فيها المشاركون على أن الامارات قدمت تنازلات سياسية واقتصادية كبرى مقابل الحصول على أسلحة عسكرية ثقيلة كالطائرات والغواصات.

وأكدت الرابطة أن رفض الشعوب يجعل تطبيع دول عربية وخليجية مع الكيان الإسرائيلي بلا قيمة، وشددت على أن الشعوب العربية لن تتخلى عن قضية فلسطين مهما كانت الظروف والأحوال.

وكانت الرابطة المؤلفة من أكاديميين ومثقفين إماراتيين، قد أنشئت في 22 آب / أغسطس تاريخ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن توصل الإمارات الى اتفاقية تطبيع مع كيان الإحتلال.

وتهدف الرابطة الى مضاعفة حجم الوعي بين صفوف المواطنين وتحذيرهم من خطورة التعاون المتبادل مع الكيان المحتل.

المصدر:يونيوز