ميقاتي يطلق الرؤية الوطنية للمرافئ: ليكون مرفأ بيروت عامل جذب لشركات الاستثمار

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أنّ "انفجار مرفأ بيروت شكل محطة موجعة في تاريخ هذا الوطن لن تُمحى آثارها بمرور الزمن مهما طال، فالضحايا الذين سقطوا في ذلك اليوم المشؤوم ستبقى ذكراهم حية في البال والوجدان".

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أنّ "انفجار مرفأ بيروت شكل محطة موجعة في تاريخ هذا الوطن لن تُمحى آثارها بمرور الزمن مهما طال، فالضحايا الذين سقطوا في ذلك اليوم المشؤوم ستبقى ذكراهم حية في البال والوجدان".

كلام ميقاتي جاء خلال إطلاق "الرؤية الوطنية للمرافئ والمخطط التوجيهي لمرفأ بيروت والإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ" من السرايا الحكومية، اليوم، بدعوة من وزير الأشغال علي حمية وبالتعاون مع البنك الدولي.

حضر الحفل وزراء الاقتصاد أمين سلام، الاتصالات جوني قرم، الطاقة وليد فياض، العمل مصطفى بيرم، إضافة إلى النائب نزيه نجم، مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومارجاه، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، رئيس الجامعة الأميركية فضلو خوري، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية وعدد من السفراء والمدراء العامين والمهندسين.

وقال ميقاتي إنّ "ورشة النهوض بالمرفأ من جديد واعادة اعماره ونفض غبار الحرب عنه، تبقى أولوية وطنية واقتصادية، لإعطاء الأمل للناس بقدرة هذا الوطن من جديد، ولكون هذا المرفأ هو الشريان الحيوي الابرز على المتوسط والى العمق العربي الشقيق.وبمعزل عن اولوية ازالة معالم الانفجار والدمار الذي حل بعده ، فإن السؤال الاساسي المطروح هو اي مرفأ نريد، ولأي دور؟ من هذا المنطلق فاننا نجتمع اليوم، بجهد من معالي وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية لإطلاق الخطوة العملية الاولى في مشروع النهوض بالمرفأ مجدّداً وإعادة إعماره، عبر الاتفاق مع البنك الدولي لاعداد الدراسة الخاصة بالهوية القانونية الجديدة لمرفأ بيروت والمخطط التوجيهي له. وهذا المشروع المحدد بمهلة تنتهي في شهر تموز المقبل يجيب على السؤال الأساسي، ما هو الدور المستقبلي الذي نريده للمرفأ وادارته بعدما تغير المفهوم الاقتصادي برمته في لبنان والعالم وبتنا في مرحلة اعادة بناء الدورة الاقتصادية من جديد".

وأضاف: "ما نحن بصدده اليوم هو التحضير لقانون جديد لقطاع المرافئ، ومن ضمنها مرفأ بيروت لكي يكون عامل جذب للشراكة مع شركات متخصصة للاستثمار الامثل على ان تبقى الدولة هي سيدة القرار وصاحبة الكلمة الفصل في كل ما سيحصل. نريد أن يبقى مرفأ بيروت منارة هذا الوطن وبوابته الاولى بالتعاون والتكامل مع كل المرافئ اللبنانية، كما نريد أن يبقى مرفأ بيروت واحة يستفيد الشعب اللبناني من كل مساحاتها للقيام بعملية نهوض شاملة نحن احوج ما نكون اليها في هذه الظروف العصيبة والصعبة التي نمر بها".

المصدر:يونيوز