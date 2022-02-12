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السفير المصري يعلن عن مساعدات من بلاده إلى لبنان

أعلن السفير المصري في بيروت ياسر علوي عن دفعة من المساعدات، انطلقت من مرفأ دمياط إلى لبنان، وذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أمر بجسر جوي لمساعدة لبنان، بعد انفجار مرفأ بيروت.
رمز الخبر: ۶۲۷۷۰
تأريخ النشر: 11 February 2022

أعلن السفير المصري في بيروت ياسر علوي عن دفعة من المساعدات، انطلقت من مرفأ دمياط إلى لبنان، وذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أمر بجسر جوي لمساعدة لبنان، بعد انفجار مرفأ بيروت.

وأكد السفير علوي بعد لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن "الجسر المصري مستمر وهذه الدفعة الاكبر على الاطلاق، وهي تأكيد لوفاء مصر بالعهد الذي قطعته على المستوى الرئاسي للوقوف كتفا الى كتف الى جانب لبنان الشقيق والشعب اللبناني، نحن معكم كنا معكم وسنكون معكم الى حين الخروج من هذه الظروف".

وأوضح السفير علوي أن الدفعة "تتضمن 487 طنا ونصف طن من الادوية والاغذية، عبارة عن 250 طنا من الادوية تشمل الى أدوية الكورونا ادوية للامراض المزمنة كالقلب والضغط والسكري، وتم اعداد ذلك وتنسيقه مع وزارة الصحة، وتشمل ايضا 120 طنا من المواد الغذائية و100 طن من المواد الحياتية الأخرى".

وأشار الوزير إلى أن اللقاء مع بري، تناول حول آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر:يونيوز

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