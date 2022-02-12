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تعيين غير مسبوق لمسؤول رفيع بجيش الإحتلال الاسرائيلي في البحرين

تم الإعلان في وقت متأخر من مساء الخميس ، عن تعيين تاريخي غير مسبوق على مستوى الكيان الاسرائيلي ، لمسؤول رفيع في الجيش في منصب رسمي في البحرين ، على ما كشف الموقع الإخباري 13 .
رمز الخبر: ۶۲۷۶۶
تأريخ النشر: 11 February 2022

وتابع الموقع الإسرائيلي أن ضابطا بحريا سيتوجه إلى البحرين في الأسابيع القادمة وسوف يكون مكلفا بالاتصال مع الاسطول الخامس الأمريكي في البحرين.
وتم الاتفاق على هذه الخطوة خلال زيارة وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس للبحرين الأسبوع الماضي. وبهذه الخطوة يصبح هذا الضابط أول ضابط اسرائيلي يعين بشكل ثابت في دولة عربية، خاصة دولة تقع بجوار إيران.
ووقع غانتس خلال زيارته للبحرين مذكرة تفاهم عامة تؤسس رسميا لعلاقات أمنية بين تل ابيب والمنامة.
والمذكرة سوف تضع اطارا لتعاون أمني قوى سوف يضفى الطابع الرسمي على العلاقات العسكرية بين الدولتين والسماح بزيادة التعاون في مجالات مثل المشاركة في المعلومات الاستخباراتية والتدريب العسكري والتعاون في الصناعات العسكرية ومجالات أخرى. يشار إلى أن البحرين وإسرائيل وقعتا اتفاقية لتطبيع العلاقات في واشنطن برعاية الولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر عام .2020
ويتوقع مسؤولون أن يأخذ هذا التعاون الاستثنائي بين الكيان الاسرائيلي ودول مجلس التعاون زخما جديدا في المستقبل القريب.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "الجيش يدرس باستمرار فرص تعميق التعاون العسكري مع دول المنطقة. وقبل هذا، لم يتم الاتفاق على وضع ضابط في الجيش الإسرائيلي في دولة أخرى".

المصدر:فارس

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