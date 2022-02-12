رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء يهنئ بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في ايران

بعث رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن، عبد العزيز صالح بن حبتور، برقية تهنئة للنائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد مخبر بمناسبة الذكرى الـ43 لانتصار الثورة الإسلامية.

وتوجّه بن حبتور، "بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى نائب الرئيس الايراني، ومن خلاله للقيادة والحكومة الإيرانية وأبناء الشعب الإيراني بهذه المناسبة التي تمثل قيمة وطنية وإنسانية كبيرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية، ونقطة تحول محورية في مسار البناء والتطوير، الذي شهده هذا البلد الشقيق على مدى الأربعين عاما الماضية".

وعبّر بن حبتور عن "أمنياته للشعب الإيراني بدوام التطور والازدهار في مختلف المجالات، وللعلاقات الأخوية اليمنية الإيرانية العريقة المزيد من النماء في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والشعبية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

المصدر:يونيوز