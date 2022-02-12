النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۱مشاهدات
‍ پ

تسمية بول سانداوغو داميبا رئيسا للجمهورية بدون تحديد موعد لآداء اليمين

أعلن المجلس الدستوري في بوركينا فاسو تسمية بول هنري سانداوغو داميبا الذي تولّى السلطة إثر انقلاب عسكري في 24 يناير، رئيسا للجمهورية.
رمز الخبر: ۶۲۷۶۰
تأريخ النشر: 11 February 2022

وأعلن مصدر قضائي تسمية داميبا رئيسا للدولة وقائدا أعلى للقوات المسلحة ليؤدي اليمين أمام المجلس الدستوري في موعد لم يحدد بعد.

ولفت المجلس إلى أن قراره هذا يستند إلى "شغور منصب الرئاسة" إثر الاستقالة التي أُجبر على تقديمها في 24 يناير الرئيس المخلوع روك مارك كريستيان كابوري.

وبحسب المصدر القضائي فإن موعد أداء الرجل القوي الجديد في البلاد قسم اليمين أمام المجلس الدستوري لم يحدد بعد لكن هذه الخطوة ستتم "قريبا" بعد أن يتم الاتفاق على موعدها بين رئاسة الجمهورية والمجلس.

وبهذا الإعلان أصبح داميبا بصورة رسمية رئيسا انتقاليا للبلاد إلى حين إعادة النظام الدستوري إليها.

وكان مجلس الأمن الدولي أعرب يوم الأربعاء عن "قلقه الشديد" حيال "التغيير غير الدستوري للحكومة" في بوركينا فاسو الشهر الماضي، متجنبا وصف ما حصل في البلاد بـ"الانقلاب العسكري" أو التنديد به بشكل صريح.

وشكّل داميبا لجنة كلّفها وضع مسودة ميثاق وجدول زمني للمرحلة الانتقالية في البلاد.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وزير الزراعة التركي من بغداد: تعاون مشترك مع العراق يخص تبادل المنتجات
تواصل عمليات التطعيم بلقاح كورونا وسط ارتفاع في أعداد المصابين
الرئاسة الفرنسية: اتصال هاتفي متوقع بين ماكرون وبوتين غدا السبت
كيف يواجه المغرب العربي المحاولات الإسرائيلية للتطبيع ثقافياً وأكاديمياً؟
واشنطن تمنح نفسها حق التصرّف بـ7 مليارات دولار هي مُلك لأفغانستان
وزير الكهرباء يعلن إنجاز عملية الربط مع الأردن وتركيا وتحديد مسارات الربط الخليجي
جمعية القضاة تؤكد تمسكها بالدفاع عن السلطة القضائية
عملية أمنية استباقية شمال بغداد لملاحقة بقايا الإرهابيين
وكيلة العدل السودانية تؤكد أن الخرطوم ستدرس توصيات مجلس حقوق الإنسان
وزير الدفاع البريطاني يبحث مع نظيره الروسي في موسكو الأزمة الأوكرانية
ناشطون بحرينيون يجددون تمسكهم بمبادئ ثورة 14 فبراير
الخرطوم تتسلم أكثر من 774 ألف جرعة فايزر من المعونة الامريكية
انقسامات سياسية في ليبيا تعيد إلى الأذهان المعارك بين طبرق وطرابلس
ارتفاع حصيلة إعصار باتسيراي إلى 111 ضحية
البحرينيون في الذكرى الـ11 لانطلاق ثورة 14 فبراير يوجهون تحية للسيد حسن نصرالله
وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ
تدمير مقر قيادة لتنظيم داعش في محافظة نينوى اثر غارات جوية للطيران العراقي
اليمنيون في الجوف يستذكرون الشهيد هاني محسن صلاح طومر القائد في سلاح المدرعات
رئيس البلاد حول تعليق العلاقات مع إسبانيا: هذا احتجاج أخوي محترم
قائد عمليات ميسان يتعهد بملاحقة مثيري النزاعات
الشرطة: القبض على العشرات أثناء محاولة فض الاحتجاج على إلزامية التطيعم ضد كورونا
الوفاق البحرينية وائتلاف 14 فبراير ينقلان نشاطهما الى قاعة رسالات في بيروت
جهود مستمرة لتطهير مناطق البصرة من الألغام والمخلفات الحربية
تظاهرات في تركيا احتجاجاً على ارتفاع فاتورة الكهرباء
ارتفاع أرقام إصابات ووفيات كورونا في العراق
بينيت يلتقي وزيرة الخارجية الألمانية ويبحثان التحديات الأمنية والإقليمية
ندوة فكرية وسياسية في الذكرى الـ43 لانتصار الثورة الاسلامية بدعوة من سفير صنعاء لدى دمشق
القوات الأمنية تطارد تجار المخدرات ومتعاطيها وتوقف 1300 منهم
وقفة للهيئات النسائية في المحويت للدعوة الى ساحات القتال والتصنيع العسكري
مندوب السعودية في مجلس حقوق الإنسان: ندعو إلى دعم السودان ومساندته في مرحلته الإنتقالية