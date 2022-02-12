غوتيريش أمام الجمعية العامة للامم المتحدة: لنبحث عن توافق في الآراء قدر الإمكان هذا العام

سلط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الضوء على التحديات المشتركة التي تواجه البشرية، وأهمية الالتزام بغايات الأمم المتحدة وتحقيقها خاصة فيما يتعلق بالتعليم والشباب والنساء والفتيات.

سلط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الضوء على التحديات المشتركة التي تواجه البشرية، وأهمية الالتزام بغايات الأمم المتحدة وتحقيقها خاصة فيما يتعلق بالتعليم والشباب والنساء والفتيات.

جاء ذلك في اليوم الأول من المشاورة الموضوعية غير الرسمية للجمعية العامة لمتابعة تقرير الأمين العام المعنون "خطتنا المشتركة" بحسب قرار الجمعية العامة 6/76 الذي اعتُمد في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وقال غوتيريش في كلمته أمام الجمعية العامة، أن القرار يمثل إعترافا واضحا بالدور القيادي للدول الأعضاء، حيث نفكر معا في أفضل السبل للمضي قدما، بما في ذلك التحضير لقمة المستقبل المقترحة."

أضاف غوتيريش: "لا نية لتكرار أو استبدال الإجراءات التي تحقق بالفعل نتائج، ويجب أن نشحن إجراءاتنا الحالية، حتى نتمكن من الارتقاء إلى الحقائق الأكثر تعقيدا التي نواجهها."

وتُطرح مقترحات لتنظر فيها الدول الأعضاء دون الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات من جانب الأمم المتحدة، لكن مقترحات أخرى تتطلب توجيها واضحا وقرارات من الدول الأعضاء، وعملا إضافيا كبيرا من جانب منظومة الأمم المتحدة.

وقال الامين العام للامم المتحدة: "طرحت هذه الأفكار عليكم ليس لأنني أعتقد أنه سيكون من السهل عليكم الاتفاق عليها أو تنفيذها، لكن لأنني أعتقد أنها خطوات أساسية في وقت تواجه فيه البشرية مخاطر حقيقية للغاية."

وأضاف أنه في نهاية المطاف، "يجب أن يكون في نيتنا إحراز تقدم بشأن الجوهر والبحث عن توافق في الآراء قدر الإمكان هذا العام."

كما وأكد الأمين العام أن الاتفاق البارز الذي نحتاج إلى إجراءٍ عاجل بشأنه هو خطة عام 2030، "مخططنا المتفق عليه لتأمين حياة يسودها السلام والكرامة وإتاحة الفرص للجميع على كوكب صحي، ووضع التنمية المستدامة والشاملة في قلب عملنا المشترك."

المصدر:يونيوز