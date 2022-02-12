رئيس الورزاء المنغولي: نتشارك مع الصين علاقات وديّة طويلة الامد ونسعى الى تطويرها

كلام رئيس الوزراء المنغولي جاء خلال حوار أجرته معه مجموعة الصين اللإعلام، حيث كان أويون-إردين من أوائل القادة الأجانب الذين أعربوا عن استعدادهم لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. وأعطي انطباعه عن الحفل وتوقعاته لاتجاه العلاقات بين البلدين.
أضاف: "استضافة الالعاب الاولمبية لا تمثل فقط رمزا للوحدة لكنها أيضا تشجع البشرية على التغلب على الوباء العالمي".
وأكمل: "تشارك منغوليا بنجاح في هذه الالعاب للمرة الثانية، واليوم لدينا رياضيون يشاركون بنجاح في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في بكين 2022".
وتابع قائلا: "تتمتع منغوليا والصين بشراكة ودية واستراتيجية طويلة الامد، ويهمنا ان نتطور معا ونشكل تعاونا وثيقا مع البلدان المجاورة لنا".
المصدر:يونيوز