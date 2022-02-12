رئيس الورزاء المنغولي: نتشارك مع الصين علاقات وديّة طويلة الامد ونسعى الى تطويرها

أعرب رئيس الوزراء المنغولي لوفسانامسراي أويون-إردين عن إمتنانه لحكومة الصين الشعبية باستضافتها للالعاب الاولمبيبة الشتوية في ظل الاجواء الصعبة التي يعيشها العالم جراء كورونا".

كلام رئيس الوزراء المنغولي جاء خلال حوار أجرته معه مجموعة الصين اللإعلام، حيث كان أويون-إردين من أوائل القادة الأجانب الذين أعربوا عن استعدادهم لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. وأعطي انطباعه عن الحفل وتوقعاته لاتجاه العلاقات بين البلدين.

أضاف: "استضافة الالعاب الاولمبية لا تمثل فقط رمزا للوحدة لكنها أيضا تشجع البشرية على التغلب على الوباء العالمي".

وأكمل: "تشارك منغوليا بنجاح في هذه الالعاب للمرة الثانية، واليوم لدينا رياضيون يشاركون بنجاح في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في بكين 2022".

وتابع قائلا: "تتمتع منغوليا والصين بشراكة ودية واستراتيجية طويلة الامد، ويهمنا ان نتطور معا ونشكل تعاونا وثيقا مع البلدان المجاورة لنا".

المصدر:يونيوز