النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۹مشاهدات
‍ پ

استقالة رئيسة شرطة لندن عقب سلسلة فضائح تتعلق بقضايا عنصرية

أعلنت رئيسة شرطة لندن كريسيدا ديك استقالتها الخميس بعد سلسلة فضائح هزّت القوة الأمنية في العاصمة البريطانية تتعلق بقضايا عنصرية وتمييز على أساس الجنس وقتل شرطي في الخدمة لامرأة شابة.
رمز الخبر: ۶۲۷۵۳
تأريخ النشر: 11 February 2022

أعلنت رئيسة شرطة لندن كريسيدا ديك استقالتها الخميس بعد سلسلة فضائح هزّت القوة الأمنية في العاصمة البريطانية تتعلق بقضايا عنصرية وتمييز على أساس الجنس وقتل شرطي في الخدمة لامرأة شابة.

وقالت ديك التي كانت أول امرأة تتولى رئاسة شرطة لندن عام 2017 إنه "ليس أمامي خيار سوى التنحّي" بعد فقدان عمدة لندن صادق خان الثقة في قيادتها.

وصرّح خان الخميس إنّه "غير راض عن استجابة مفوضة شرطة العاصمة" بعد أن أبلغها بضرورة إجراء تغييرات واسعة "لاستئصال العنصرية والتمييز الجنسي ورهاب المثلية والتمييز وكره النساء" في صفوف القوة.

وقالت ديك إنها شعرت ب"حزن كبير"، لكن "من الواضح أنّ العمدة لم تعد لديه ثقة كافية في قيادتي للاستمرار".

وتأتي الاستقالة المفاجئة لمفوضة الشرطة مع تكليف قوتها التحقيق في "فضيحة بارتي غيت" التي تتمحور حول حفلات مزعومة أقامها رئيس الوزراء بوريس جونسون في انتهاك لقيود فيروس كورونا.

وقالت ديك إنها ستبقى لفترة قصيرة في منصبها ريثما يعيّن خلف لها وذلك "لضمان استقرار عمل شرطة لندن".

وواجهت المفوضة البالغة 61 عاما دعوات للاستقالة منذ فترة طويلة بعد فضائح بينها اغتصاب ضابط الشرطة آنذاك واين كازينز امرأة تدعى سارة إيفيرارد وقتلها في آذار/مارس 2021.

وأشارت ديك إلى ذلك في بيان استقالتها، معربة عن أسفها لهذه الجريمة بالإضافة إلى "العديد من القضايا المروعة الأخرى مؤخرا التي أعلم أنها أضرت بالثقة في هذه الجهاز الرائع للشرطة".

لكنها قالت إنّ القوة "وجّهت اهتمامها الكامل لاستعادة ثقة العامّة"، مضيفة أنّها "متفائلة للغاية بشأن مستقبل شرطة لندن ولندن".

وقال خان في وقت سابق من هذا الشهر إنه "يشعر بالاشمئزاز التام" بعد أن تحدثت هيئة رقابية مستقلّة عن تبادل رجال شرطة لندن رسائل "صادمة" عنصرية ومتحيّزة ضد المرأة ومعادية للمثليين.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وزير الزراعة التركي من بغداد: تعاون مشترك مع العراق يخص تبادل المنتجات
تواصل عمليات التطعيم بلقاح كورونا وسط ارتفاع في أعداد المصابين
الرئاسة الفرنسية: اتصال هاتفي متوقع بين ماكرون وبوتين غدا السبت
كيف يواجه المغرب العربي المحاولات الإسرائيلية للتطبيع ثقافياً وأكاديمياً؟
واشنطن تمنح نفسها حق التصرّف بـ7 مليارات دولار هي مُلك لأفغانستان
وزير الكهرباء يعلن إنجاز عملية الربط مع الأردن وتركيا وتحديد مسارات الربط الخليجي
جمعية القضاة تؤكد تمسكها بالدفاع عن السلطة القضائية
عملية أمنية استباقية شمال بغداد لملاحقة بقايا الإرهابيين
وكيلة العدل السودانية تؤكد أن الخرطوم ستدرس توصيات مجلس حقوق الإنسان
وزير الدفاع البريطاني يبحث مع نظيره الروسي في موسكو الأزمة الأوكرانية
ناشطون بحرينيون يجددون تمسكهم بمبادئ ثورة 14 فبراير
الخرطوم تتسلم أكثر من 774 ألف جرعة فايزر من المعونة الامريكية
انقسامات سياسية في ليبيا تعيد إلى الأذهان المعارك بين طبرق وطرابلس
ارتفاع حصيلة إعصار باتسيراي إلى 111 ضحية
البحرينيون في الذكرى الـ11 لانطلاق ثورة 14 فبراير يوجهون تحية للسيد حسن نصرالله
وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ
تدمير مقر قيادة لتنظيم داعش في محافظة نينوى اثر غارات جوية للطيران العراقي
اليمنيون في الجوف يستذكرون الشهيد هاني محسن صلاح طومر القائد في سلاح المدرعات
رئيس البلاد حول تعليق العلاقات مع إسبانيا: هذا احتجاج أخوي محترم
قائد عمليات ميسان يتعهد بملاحقة مثيري النزاعات
الشرطة: القبض على العشرات أثناء محاولة فض الاحتجاج على إلزامية التطيعم ضد كورونا
الوفاق البحرينية وائتلاف 14 فبراير ينقلان نشاطهما الى قاعة رسالات في بيروت
جهود مستمرة لتطهير مناطق البصرة من الألغام والمخلفات الحربية
تظاهرات في تركيا احتجاجاً على ارتفاع فاتورة الكهرباء
ارتفاع أرقام إصابات ووفيات كورونا في العراق
بينيت يلتقي وزيرة الخارجية الألمانية ويبحثان التحديات الأمنية والإقليمية
ندوة فكرية وسياسية في الذكرى الـ43 لانتصار الثورة الاسلامية بدعوة من سفير صنعاء لدى دمشق
القوات الأمنية تطارد تجار المخدرات ومتعاطيها وتوقف 1300 منهم
وقفة للهيئات النسائية في المحويت للدعوة الى ساحات القتال والتصنيع العسكري
مندوب السعودية في مجلس حقوق الإنسان: ندعو إلى دعم السودان ومساندته في مرحلته الإنتقالية