تمركُز معدات روسية في قواعد عسكرية في شبه جزيرة القرم الحدودية مع أوكرانيا

ووسط التوتر القائم في المنطقة، نقلت موسكو قواتها من سيبيريا والشرق الأقصى نحو بيلاروس، الحليف الوثيق، لإجراء تدريبات مشتركة واسعة النطاق، مما يدعم الحشد العسكري الروسي على الحدود المشتركة مع أوكرانيا.

وأظهرت صور ماكسار تكنولوجيز القوات والمعسكرات والمعدات في القواعد العسكرية المتمركزة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو بشكل كامل في العام 2015 وكذلك وحدات ومعدات في غوميل وكورسك في بيلاروس.

وكما تنفي روسيا أي خطط لمهاجمة أوكرانيا، لكنها حثت الولايات المتحدة وحلفاءها على تقديم تعهد ملزم بعدم قبول انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، وعدم نشر أسلحة هجومية وكذلك التراجع عن عمليات انتشار قوات الناتو في أوروبا الشرقية، ما ترفضه واشنطن والناتو.

من جهتها دعت الدول الغربية روسيا لسحب ما يقدر بنحو 100 ألف جندي من المناطق القريبة من أوكرانيا، لكن الكرملين رد بالقول إنه سينشر قوات في أي مكان يريده على الأراضي الروسية.

المصدر:يونيوز