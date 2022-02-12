بايدن يواجه صعوبة في ذكر إسم دولة أفغانستان رغم تكراره المحاولة

واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مقابلته التلفزيونية الأخيرة صعوبات في ذكر اسم دولة أفغانستان التي سحبت منها الولايات المتحدة قواتها العام الماضي بعد تواجد دام 20 عاما.

واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مقابلته التلفزيونية الأخيرة صعوبات في ذكر اسم دولة أفغانستان التي سحبت منها الولايات المتحدة قواتها العام الماضي بعد تواجد دام 20 عاما.

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واحتاج بايدن في المقابلة التي أجرتها معه شبكة NBC إلى ثلاث محاولات لذكر اسم أفغانستان، إذ قال: "لم نعتزم بأي طريقة توحيد أوكرانيا.. أقصد العراق.. أفغانستان!".

وتعرض بايدن لموجة انتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية كلامه هذا، حيث قال أحد المغردين في "تويتر": "لا يستطيع جو بايدن حتى تحديد الدولة التي نفذ عملية إجلاء فوضوية منها في أغسطس 2021، ما أسفر عن مقتل 13 من عناصر مشاة البحرية الأمريكية وإصابة 18 جندي آخرين".

وذكر مغرد آخر: "يريدون حربا ويعلنون غزوات وسقوط ضحايا، لكن الرئيس لا يعرف كيف ولماذا يحدث ذلك. إنه أمر مروع!".

ورأت مؤسسة Terror Alarm الإسرائيلية غير الحكومية المختصة بالأخبار العسكرية وأخبار مكافحة الإرهاب في كلام بايدن "مؤشرا سيئا"، ودعت إلى الصلاة من أجل الشعب الأوكراني "لأن بايدن أحيانا لا يستطيع التفريق بين العراق وأفغانستان وأوكرانيا".

المصدر:يونيوز