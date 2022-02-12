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"ألوية الوعد" العراقية للإمارات: منشآتكم وموانئكم أهداف مشروعة لنا

بعد استهدافه منشآت حيويةً في أبو ظبي عبر أربع مسيّرات مطلع الشهر الجاري، فصيل "ألوية الوعد" يحذّر، من جديد، في بيان، الإمارات من استهداف منشآتها وأبراجها ومواقع حيوية أخرى.
رمز الخبر: ۶۲۷۴۸
تأريخ النشر: 11 February 2022

وجّه الفصيل العراقي باسم "ألوية الوعد الحق أبناء الجزيرة العربية"، اليوم الخميس، تحذيراً في بيان إلى الإمارات، قال فيه "إنّ منشآتكم وأبراجكم وموانئكم ومحطاتكم أهداف مشروعة لنا".
وأضاف، في البيان، أنّه "لن يقتصر تأديبكم على المسيّرات والصواريخ البعيدة المدى".
ونصح البيان بأن "اغتنموا الفرصة قبل أن نعيدكم إلى ما قبل عام 1971".

وكان الفصيل نفسه تبنّى إطلاق 4 مسيّرات، فجر الـ2 من شباط/فبراير الجاري، نحو الإمارات، مؤكداً أن المسيّرات استهدفت منشآت حيوية في العاصمة أبو ظبي.
وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية وقتها اعتراض 3 طائرات من دون طيّار وتدميرها بعد أن اخترقت المجال الجوي للبلاد.
وردّاً على استهداف الإمارات بالطائرات المسيّرة في الفترة الأخيرة، كشفت نشرة "بريكينغ ديفينس" الأميركية عزم الإمارات شراءَ نظام رادار متطور، من نوع "غرين باين"، إسرائيلي الصنع، ضمن منظومة "آرو" لاعتراض الصواريخ الباليستية، وذلك بعد أيام من إعلان القوات اليمنية استهداف العمق الإماراتي بعملية عسكرية واسعة.
ومطلع شهر شباط/فبراير الجاري، وجّه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تحذيراً جديداً إلى الإمارات من خلال استهداف معرض "إكسبو دبي"، بسبب مشاركتها التحالف السعودي في الحرب على اليمن.
وكان رئيس الوفد اليمني المفاوض، محمد عبد السلام، حذّر الإمارات من استمرار ضربات القوات المسلحة اليمنية في حال واصلت اعتدءاتها على اليمن.

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