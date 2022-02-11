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الوفاق البحرينية وائتلاف 14 فبراير ينقلان نشاطهما الى قاعة رسالات في بيروت

أعلنت كل من جمعية الوفاق البحرينية وائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، نقل فعاليتين لهما كانتا مقررتين يوم غد الجمعة في فندق الساحة، الى يوم الاثنين 14 شباط، في المركز الثقافي في بيروت - مسرح رسالات، قرب السفارة الكويتية.
رمز الخبر: ۶۲۷۴۴
تأريخ النشر: 11 February 2022

وكان وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي قد وجه كتابين الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، طالبا إبلاغ إدارة فندق الساحة - طريق المطار، فوراً بعدم إقامة النشاطين المقررين بتاريخي 11 و14 شباط الجاري، الاول بعنوان "حق السياسي في ثورة البحرين" والثاني بعنوان "البحرين ظلمٌ وظلامة".

التوجيه أتى بسبب عدم حصول الفعاليتين على الأذونات القانونية بحسب الوزير اللبناني، بالاضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الإستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظمين والداعين والمدعوين، ذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

وأعلنت إدارة فندق وقرية الساحة التراثية، أنه "تعقيبًا على البيان الصادر عن وزارة الداخلية اليوم، والمتعلق بإقامة ندوتين اثنتين لجهة سياسية في فندق الساحة- قرية لبنان التراثية يهم إدارة الفندق توضيح، أن الفندق عام ويحوي قاعات خاصة، بعقد المؤتمرات والندوات، تحجز من قبل جهات مختلفة".

ولفتت، في بيان أيضاً، إلى أنه "قامت جهات إعلامية بالحجز لندوتين اثنتين، في إحدى قاعات الفندق، بحسب إجراءات الحجز المعتمدة دون علم الإدارة بموضوع هاتين الندوتين وما سيتناوله المؤتمر المعقود فيها"، مشيرة إلى أنه "لدى معرفة الإدارة بأن الندوتين تتناولان موضوعًا سياسيًا محددًا، وقبل صدور بيان الوزارة المشار إليه أعلاه، قامت إدارة الفندق- البارحة بالاتصال بالجهة صاحبة الحجز وإعلام المعنيين بالأمر والاعتذار منهم عن إقامة الندوتين وإلغائهما".

المصدر:يونيوز

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الوفاق البحرينية وائتلاف 14 فبراير ينقلان نشاطهما الى قاعة رسالات في بيروت
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