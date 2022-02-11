معرض بنزرت للكتاب يستأنف فعالياته طوال الشهر الجاري

تتواصل فعاليات الدورة الـ19 من معرض بنزرت للكتاب في دار الثقافة بالمدينة، منذ بداية الشهر الجاري، وتستمر حتى الثاني من آذار/ مارس المقبل.

تشارك في المعرض سبعون دار نشر من تونس تمثّل بعضها دور نشر عربية بواقع ما يقارب الخمسين ألف عنوان، ويشرف على التنظيم كل من: "المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية"، و"المركز التونسي للكتاب"، و"اتحاد الناشرين"، و"جمعية الشمال للفنون والتنشيط الثقافي".

ويمثّل هذا المعرض عودة للأنشطة المتعلقة بالكتاب بعد فترة من توقف الحياة الثقافية، في النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني الماضي، وقد كان من المقرر أن ينظّم المعرض بداية من 14 كانون الثاني/يناير إلى 14 شباط/فبراير.

ويقام المعرض هذا العام تحت شعار "نسائم الإبداع تضوع من بنزرت"، ويتضمّن البرنامج الثقافي ندوة بعنوان "هل مازال للكتاب مكانة" بمشاركة ناشرين ومسؤولين في وزارة الثقافة ومؤلفين.

المصدر:يونيوز