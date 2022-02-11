ارتفاع أرقام إصابات ووفيات كورونا في العراق

يستمر العراق بتسجيلِ موقفٍ وبائي مُثْقَلٍ بإصاباتِ فيروس كورونا، وفي وقتٍ أكدَت وزارةُ الصحةِ أنَ المتحورَ أوميكرون يقودُ الموجةَ الوبائيةَ الجديدةَ بنسبةٍ تصلُ إلى 80 % من الاصابات.

وجددت الجهاتُ الصحيةُ دعوتَها للمواطنينَ بأخذِ الجرعةِ الثالثةِ من اللقاحِ والتزامِ الإجراءاتِ الوقائيةِ لعبورِ الموجةِ الوبائيةِ الحالية.

وأفادت وزارة الصحة في العراق، اليوم الخميس بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية. ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24 ألفاً و 626 حالة .

وقالت الوزارة في تقريرها اليوم إنه تم تسجيل 4220 إصابة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و 267 ألفاً و745 إصابة.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 24 ألفاً و241 فحصاً مختبرياً لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

المصدر:يونيوز