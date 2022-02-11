بينيت يلتقي وزيرة الخارجية الألمانية ويبحثان التحديات الأمنية والإقليمية

رئيس الوزراء الاسرائيلي، نفتالي بينيت، يلتقي اليوم الخميس، بوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك وهنأها بمناسبة قيامها بزيارتها الأولى إلى الكيان الإسرائيلي منذ توليها منصبها.

إلتقى رئيس الوزراء الصهيوني، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، بوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك وهنأها بمناسبة قيامها بزيارتها الأولى إلى الكيان الإسرائيلي منذ توليها منصبها.

وبحث الطرفان التحديات الأمنية والإقليمية، على رأسها الملف النووي الإيراني، حيث طرح رئيس الوزراء الموقف الصهيوني الذي مفاده أن "إبرام اتفاق نووي مع إيران يشكل خطأ سيخاطر بالمنطقة كلها".

كما أكد بينيت ضرورة تحديد تاريخ نهائي لاستكمال المفاوضات مع إيران، علمًا بأن استغراقها لفترة طويلة، تزامنًا مع استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم، لا يخدم سوى المصلحة الإيرانية.

وناقش بينيت ووزيرة الخارجية أيضًا تعزيز التعاون بين الدولتين في مجال التعامل مع جائحة كورونا.

وحضر اللقاء كل من السفير الصيوني لدى ألمانيا، جيريمي يسخاروف، والسفيرة الألمانية لدى الكيان الإسرائيلي، سوزانا فازوم راينر.

المصدر:يونيوز