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لاجئون أفغان في الإمارات يحتجون على توقف عملية إعادة التوطين الأمريكية

نظم مئات الأفغان احتجاجا نادرا في منشأة بالخليج تم تسكينهم فيها منذ الفرار من بلادهم العام الماضي، ورفعوا لافتات تطالب بالحرية وبنقلهم إلى الولايات المتحدة.
رمز الخبر: ۶۲۷۳۵
تأريخ النشر: 11 February 2022

وأُجلي آلاف الأفغان العام الماضي إلى الإمارات لصالح الولايات المتحدة ودول غربية أخرى وسط الانسحاب الفوضوي بقيادة أمريكا من أفغانستان مع عودة حركة طالبان المتشددة إلى السلطة. ووافقت الإمارات على توفير السكن المؤقت للأفغان إلى حين البت في طلباتهم للانتقال كي يتسنى سفرهم إلى دول ثالثة.

وبعد مضي ستة أشهر، لا يزال كثيرون في الإمارات في منشآت تخضع لرقابة مشددة، وطالب المشاركون في التظاهرة واشنطن باستقبالهم في وطنهم الثاني. وحملت لافتة عبارة "عندما تم إجلاؤنا، كانت اميركا تسيطر على مطار كابول. لم يأت أحد من تلقاء نفسه".

وانشرت صور ومقاطع فيديو مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. وقال متظاهر نشر الصور، ومتظاهر آخر، رفضا نشر اسميهما، إن المظاهرة خرجت بعد أن فقد كثير من الأفغان الأمل في الانتقال إلى الولايات المتحدة.

وقال أحدهما لرويترز عبر الهاتف إن السلطات الإماراتية احتجزت بعض الأفغان مع بدء المظاهرات. ولم ترد الحكومة الإماراتية ولا السفارة الأمريكية في أبوظبي على الفور على طلبات التعليق.

المصدر:يونيوز

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