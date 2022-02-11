وزيرة الخارجية الألمانية: حل الدولتين يعد الخيار الأمثل لإحلال الأمن والسلام

جددت ألمانيا دعمها "حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، ذلك على لسان وزيرة خارجيتها أنالينا بيربوك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، في القدس المحتلة، في أولى محطات جولتها الشرق أوسطية التي تضم الأردن.

وأعربت عن "إمتنانها جراء ازدياد خطوات بناء الثقة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي"، مضيفة أنها "تناولت مع نظيرها ملف السلام في الشرق الأوسط".

وأكدت "ضرورة زيادة خطوات تعزيز الثقة وإستمرار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"، مشددة على أن "حل الدولتين يعد الخيار الأمثل لإحلال الأمن والسلام بين الطرفين".

وأشارت إلى "حل الدولتين يعد الضمان الأفضل والأكثر ديمومة، معربة عن إستعداد بلادها لدعم إستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وشددت الوزيرة الألمانية على موقف بلادها الثابت من بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واصفة إياها بأنها تشكل انتهاكا للقانون الدولي.

من جانبه، إنتقد الوزير الإسرائيلي تقرير منظمة العفو الدولية الذي أشار لاتباع الإدارة الإسرائيلية سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

وأضاف: "نرفض إستخدام مصطلح الفصل العنصري تجاه الشعب الإسرائيلي الذي يعد أكثر شعب تعرض للعنصرية".

وردا على سؤال حول بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، أوضح أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية ستواصل بناء المزيد من الوحدات حول المستوطنات القائمة، إلا أنها لن تبني مستوطنات جديدة من شأنها تقويض حل الدولتين".

وبخصوص إضافة الكيان الإسرائيلي 6 جمعيات فلسطينية إلى ما يسمى قوائم الإرهاب مؤخرا، أوضح لابيد أنه إتفق مع نظيرته الألمانية على القيام بدراسة مشتركة حول المنظمات المدنية الفلسطينية في الضفة الغربية.

المصدر:يونيوز