ندوة فكرية وسياسية في الذكرى الـ43 لانتصار الثورة الاسلامية بدعوة من سفير صنعاء لدى دمشق

اقامت سفارة صنعاء لدى دمشق ندوة فكرية وسياسية في الذكرى ال43 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران بدعوة من السفير اليمني في دمشق.

وحضر الندوة شخصيات فكرية وأكاديمية واعلامية وممثلين عن الفصائل الفلسطينية وذلك في مقر السفارة بدمشق.

وخلال الندوة قال المستشار الثقافي للجمهورية الاسلامية الايرانية، حميد رضى عصمتي، إن الثورة التي أرسى قواعدها الامام الخميني، قد ترسخت وتجذرت وازدادت قوة ومنعة مع الامام الخامنئي وبقيت ثورة المستضعفين في وجه قوى الاستكبار.

وأكد عصمتي، أن الثورة الاسلامية ثورة عزة وكرامة في وجه الطغيان مشيرا الى وقوفها الى جانب الشعوب المظلومة لتحصيل حقوقها العادلة.

من جانبه، قال السفير اليمني في دمشق عبد الله علي صبري في لقاء مع وكالة يونيوز للاخبار : نحتفل مع الاخوة في ايران بالثورة لاننا نرى انها ثورة اسلامية عالمية، وهي ثورة للمستضعفين في كل العالم وانتصرت للقضية الفلسطينية كما انها ارست دولة قوية وإلى جمهورية اسلامية نعتز بها وهذه الجمهورية الاسلامية كانت السند لليمن.

وتابع، ان ايران وقفت مع مظلومية الشعب اليمني في مواجهة العدوان السعودي الامريكي لذلك مؤكدا ان انتصار الثورة الايرانية هو انتصار للثورة في اليمن.

المصدر:يونيوز