حريق داخل مستشفى الحيدرية في النجف سببه ماس كهربائي والأضرار مادية

اندلع حريق داخل مستشفى الحيدرية بناحية الحيدرية التي تبعد 50 كيلومترا عن مركز محافظة النجف الأشرف، وأدى إلى إلحاق أضرار مادية بالمكان.

واوضحت دائرة صحة النجف، أن الحريق حدث نتيجة تماس كهربائي في سقف إحدى الغرف المتروكة في الطابق الثاني في مستشفى الحيدرية العام (شمالي النجف)، وقد تم التعامل معه من قبل دفاع مدني المستشفى والسيطرة عليه لحين وصول فرق الدفاع المدني واخماده نهائيا ودون وقوع أي خسائر بشرية.

وتابعت "وتم هذا بمتابعة مباشرة من وزير الصحة وبإشراف من محافظ النجف الاشرف ماجد الوائلي ومعاون مدير عام علاء الكعبي ومدراء الاقسام في الدائرة ومدير المستشفى ومدير الدفاع المدني في المحافظة العميد رشيد ثابت".

وكانت مديرية الدفاع المدني قد أعلنت صباح اليوم الخميس، إخماد حريق مستشفى الحيدرية في محافظة النجف.

المصدر:يونيوز