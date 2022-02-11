النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۰مشاهدات
‍ پ

الموارد البيئية: نسعى ليكون مؤتمر المياه الدولي الشهر المقبل مقدمة للحصول على حقوقنا

يعقد في بغداد الشهر مطلع الشهر المقبل، مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه، حيث سيناقش التغييرات المناخية واثرها على الموارد المائية.
رمز الخبر: ۶۲۷۲۸
تأريخ النشر: 11 February 2022

وتسعى الحكومة العراقية من خلال المؤتمر إلى ضمانِ تطبيقِ مبدأ تبادلِ الضررِ مع دولِ المنبعِ لنهري دجلةَ والفرات، فضلاً عن ضمانِ حقوقِ العراقِ من الماء، في ظلِ التغيُرِاتِ المُناخيةِ التي يَعيشُها العالم.

وأشارت وزارة الموارد المائية العراقية إلى أن مؤتمر بغداد سيكون مقدمة لاستحصال حقوق العراق المائية، وأملت بأن يتم توقيع مذكرة خاصة بحقوق العراق المائية مع دول المنبع.

ويهدف المؤتمر إلى تحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية في ظل التغييرات المناخية وعلى المدى البعيد، وتحقيق التنسيق والتعاون المشترك مع الدول المتشاطئة من مبدأ تقاسم الضرر.

وتتطلع الدول المشاركة إلى جعل المؤتمر منصة دولية جيدة لتبادل الخبرات والمعرفة والتغلب على تحديات شحة المياه بسبب التغييرات المناخية، بالإضافة إلى تعزيز الاستجابة العالمية لتهديد تغيير المناخ والاحتباس الحراري بغية وضع العالم على مسار تنمية اكثر امان وازدهار.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الوفاق البحرينية وائتلاف 14 فبراير ينقلان نشاطهما الى قاعة رسالات في بيروت
تسمية بول سانداوغو داميبا رئيسا للجمهورية بدون تحديد موعد لآداء اليمين
وصول أول دفعة من التعزيزات العسكرية الأمريكية إلى البلاد
معرض بنزرت للكتاب يستأنف فعالياته طوال الشهر الجاري
ارتفاع أرقام إصابات ووفيات كورونا في العراق
تأجج الاحتجاجات في أنحاء البلاد احتجاجاً على منع دخول الطالبات المسلمات إلى الجامعات
وزير الداخلية اللبناني يطلب منع إقامة فعاليتين متضامنتين مع البحرين
بينيت يلتقي وزيرة الخارجية الألمانية ويبحثان التحديات الأمنية والإقليمية
سعيّد: المجلس الأعلى للقضاء الحالي انتهى وسيتم حله وتعويضه بمجلس آخر
لاجئون أفغان في الإمارات يحتجون على توقف عملية إعادة التوطين الأمريكية
وزيرة الخارجية الألمانية: حل الدولتين يعد الخيار الأمثل لإحلال الأمن والسلام
المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يدعم طلب السعودية استضافة معرض اكسبو الدولي 2030
ندوة فكرية وسياسية في الذكرى الـ43 لانتصار الثورة الاسلامية بدعوة من سفير صنعاء لدى دمشق
القوات الأمنية تطارد تجار المخدرات ومتعاطيها وتوقف 1300 منهم
حريق داخل مستشفى الحيدرية في النجف سببه ماس كهربائي والأضرار مادية
إتفاق بين جاكرتا وباريس على شراء 42 مقاتلة رافال وتوقيع عقد تسلّم أول 6 طائرات
قرار إنهاء الزامية إرتداء المواطنين للكمامات في الاماكن المفتوحة يدخل حيز التنفيذ
السيد الصدر: هناك من يريد إشعال حرب شيعية شيعية في العراق وتهديد السلم الأهلي
مسؤولة أممية: شاهدت مآسي الصراع في شمال اثيوبيا
رفض لأي شبهة تطبيع في قضية ترسيم الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي
مانيلا تعيد فتح أبوابها أمام السياح الملقحين بالكامل بدون حجر صحي
آلاف المتظاهرين في الخرطوم يطالبون بعودة الحكم المدني
تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية-الكورية
اشتباك مسلح بين فلسطينيين وجنود الإحتلال قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة
العامري في رسالة للتيار الصدري وعصائب أهل الحق: الدم لا يجلب الا الدم ونحذر من الانجرار وراء الفتن
هبة يابانية لتونس بقيمة 7.4 مليون دينار لاقتناء معدّات طبية
مجلس الأمن يناقش تهديدات السلام والأمن الدوليين جراء الأعمال الإرهابية
بوتين مستقبلا نظيره الكازاخستاني: كازاخستان وقعت ضحية عصابات دولية
العميد سريع: سلاح الجو المسير تمكن من إستهداف موقع عسكري هام في مطار أبها بطائرة مسيرة
فيضانات تُغرق شوارع مدينة كفر عقب شمال القدس المحتلة