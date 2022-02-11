الموارد البيئية: نسعى ليكون مؤتمر المياه الدولي الشهر المقبل مقدمة للحصول على حقوقنا

يعقد في بغداد الشهر مطلع الشهر المقبل، مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه، حيث سيناقش التغييرات المناخية واثرها على الموارد المائية.

وتسعى الحكومة العراقية من خلال المؤتمر إلى ضمانِ تطبيقِ مبدأ تبادلِ الضررِ مع دولِ المنبعِ لنهري دجلةَ والفرات، فضلاً عن ضمانِ حقوقِ العراقِ من الماء، في ظلِ التغيُرِاتِ المُناخيةِ التي يَعيشُها العالم.

وأشارت وزارة الموارد المائية العراقية إلى أن مؤتمر بغداد سيكون مقدمة لاستحصال حقوق العراق المائية، وأملت بأن يتم توقيع مذكرة خاصة بحقوق العراق المائية مع دول المنبع.

ويهدف المؤتمر إلى تحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية في ظل التغييرات المناخية وعلى المدى البعيد، وتحقيق التنسيق والتعاون المشترك مع الدول المتشاطئة من مبدأ تقاسم الضرر.

وتتطلع الدول المشاركة إلى جعل المؤتمر منصة دولية جيدة لتبادل الخبرات والمعرفة والتغلب على تحديات شحة المياه بسبب التغييرات المناخية، بالإضافة إلى تعزيز الاستجابة العالمية لتهديد تغيير المناخ والاحتباس الحراري بغية وضع العالم على مسار تنمية اكثر امان وازدهار.

المصدر:يونيوز