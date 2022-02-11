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قائد عمليات ميسان يتعهد بملاحقة مثيري النزاعات

تعهد قائد عمليات ميسان اللواء محمد الزبيدي، بملاحقة المنفلتين ومثيري النزاعات. وقال إنه "تم وضع خطة أمنية محكمة خاصة بعد وصول إسناد من قوات الرد السريع والقوات الخاصة من مكافحة الإرهاب".
رمز الخبر: ۶۲۷۲۴
تأريخ النشر: 11 February 2022

وأضاف الزبيدي، أنه "ستكون تلك القوات جاهزة لتنفيذ أوامر القبض والضرب بقوة، لكل من يعبث بأمن المحافظة وسنلاحق جميع المجرمين والمنفلتين ومثيري النزاعات العشائرية".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، القبض على 70 متهماً خلال عمليات فرض القانون الجارية في ميسان. وقالت إنه "بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ومع تشكيل قيادة عمليات ميسان، تواصل قواتنا الأمنية ضمن محافظة ميسان تنفيذ خطط فرض القانون في مختلف مناطق المحافظة".

وأضافت، أن "قواتنا تمكنت حتى الساعة من إلقاء القبض على عدد من المتهمين في قضايا متنوعة، أبرزها الإرهاب والقتل والسرقات وقضايا منفصلة"، مشيرة الى أنها "قامت بفض نزاع عشائري في قرية الطليعة في قضاء الكحلاء، والسيطرة على الموقف، حيث ألقت قوة من لواء القوات الخاصة وقوة مشتركة من الفوج التكتيكي وفوج طوارئ الرابع، القبض على 21 متهماً من طرفي هذا النزاع".

وتابعت أنه "تم ضبط كمية من الأسلحة والأعتدة العسكرية المستخدمة في عمليات إرهاب المواطنين، وتعكير السلم الأهلي"، لافتة الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والذين وصل عددهم إلى 70 متهماً، وستتم إحالتهم إلى القضاء المختص وإنزال العقوبات المناسبة بحقهم".

المصدر:يونيوز

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