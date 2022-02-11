تظاهرات في تركيا احتجاجاً على ارتفاع فاتورة الكهرباء

أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أنها سوف تعقد اجتماعا مع شركات توزيع الكهرباء في إطار عملها بشأن مطالب استحداث تعرفة مخفضة للأسعار بعد احتجاجات واسعة من قبل المعارضة والعديد من فئات الشعب.

وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية، فاتح دونمز، عن تلقّي وزارته طلبات تعريفة تدريجية ومختلفة لخفض أسعار الكهرباء من العديد من القطاعات، خاصة من التجار والشركات الصغيرة، وأنهم بصدد إجراء الدراسات اللازمة حول إمكانية ذلك.

وكان زعيم المعارضة في تركيا أعلن أنه يعتزم عدم سداد فواتير الكهرباء الخاصة به، حتى تقوم الحكومة بإلغاء زيادة الأسعار، إلا أنه لم يطالب المواطنين باتباعه في هذا الأمر.

وفي مقطع فيديو تم نشره عبر موقع تويتر، قال كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري إن أزمة ارتفاع الفواتير سببها الخصخصة التي قال إن "حفنة من الأصدقاء" هي التي استفادت منها. وحثّ الرئيس رجب طيب أردوغان على التراجع عن رفع الأسعار، وخفض الضرائب على استهلاك الكهرباء.

ودعا كليجدار أوغلو المواطنين إلى إرسال صور لفواتير الكهرباء إلى الرئيس عبر موقع تويتر، رغم أنه قال، موجها الحديث لأردوغان، :"لا يوجد ما نتوقعه منك". وأضاف :"فقط أوْقِف هذا النزيف. والباقي، سنحله بعد الانتخابات".

وتعاني الأسر التركية والشركات من غلاء الأسعار. وفي المظاهرات، رفع بعض المتظاهرين فواتير المرافق الخاصة بهم ثم أحرقوها. وقالت رئيسة مكتب حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول، جَنان كفتانجي أوغلو، إن فرق الحزب تنضم إلى احتجاجات الشوارع حتى تراجع الحكومة عن "أعلى ارتفاع في أسعار الكهرباء في تاريخ الجمهورية".

وقال أحد أصحاب المشروعات المحليين في منطقة سلطان بيلي إن فواتير الكهرباء والغاز الخاصة به أعلى بثلاثة أضعاف تقريبا من الإيجار الذي يدفعه عن متجره. وتساءل قائلا: "كيف يفترض بنا أن ندفع الإيجارات والضرائب؟". وقالت كفتانجي أوغلو إن: "ضغط الاقتصاد والطاقة حكم على مواطنينا بالفقر والظلام ودرجات حرارة التجمد ".

وشارك عدد من أصحاب المطاعم والمتاجر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لفواتير المرافق العامة مرتفعة القيمة للغاية والتي تم تعليقها على نوافذ هذه المطاعم والمتاجر.

المصدر:يونيوز