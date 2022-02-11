الشرطة: القبض على العشرات أثناء محاولة فض الاحتجاج على إلزامية التطيعم ضد كورونا

الشرطة النيوزيلندية تلقي القبض على أكثر من 120 شخصا اليوم الخميس، وذلك أثناء محاولة الشرطة فض موقع احتجاج خارج مبنى البرلمان، أقامه معارضو إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا.

ألقت الشرطة النيوزيلندية القبض على أكثر من 120 شخصا اليوم الخميس، وذلك أثناء محاولة الشرطة فض موقع احتجاج خارج مبنى البرلمان، أقامه معارضو إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال المسؤول بالشرطة كوري بارنيل" الشرطة مستمرة في التواجد بكثافة في موقع الاحتجاج الحالي في محيط البرلمان"، مضيفًا أنهم يواجهون تهما تشمل التعدي والتعطيل.

وأوضح قائلًا "محيط البرلمان مغلق رسميا هذا الصباح، ومع ذلك مازال هناك عدد من المحتجين يرفضون الطلبات المتكررة بمغادرة المنطقة".

وقال بارنيل "مازالنا نقر بحقوق المواطنين في الاحتجاج، لكن الذين يتصرفون بصورة غير قانونية سوف يواجهون عقوبة الاعتقال".

وذكرت إذاعة نيوزيلندا أن اشتباكات محدودة وقعت بين المتظاهرين والقوات الأمنية خارج مبنى البرلمان.

وكان الآلاف من المتظاهرين، الذين يبدو أنهم يحذون حذو سائقي الشاحنات المحتجين في كندا، قد توجهوا لمبنى برلمان نيوزيلندا في ولينجتون في مسيرة بالشاحنات أمس الأول الثلاثاء للاعراب عن عدم رضاهم عن قواعد مكافحة فيروس كورونا الصارمة.

المصدر:يونيوز