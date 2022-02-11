مسؤول أممي يزور مسرح جريمة التحالف السعودي في سجن صعدة

قام المستشار الأمني للأمم المتحدة في اليمن “نيوتن كوملا سنيو كوفي ” مع المنسقين الأمنيين اليوم الخميس، بزيارة لمسرح جريمة طيران التحالف بحق السجن الاحتياطي في محافظة صعدة.

وخلال الزيارة برفقة مدير السجن الاحتياطي العقيد عارف جلهم، عبر فريق التقييم الزائر عن بشاعة الجريمة كون المباني والمساكن التابعة لمنظمات الأمم المتحدة قريبة من السجن الاحتياطي.

واستمع الفريق الأممي الزائر لشرح من قبل مدير السجن، عن حجم الجريمة البشعة بحق النزلاء، مؤكداً أن عدد ضحايا السجن بلغ 93 قتيلا و300 جريحا، بالإضافة أن هناك عدد 30 شخصا من نزلاء السجن الاحتياطي جثثهم مقطعة لم تعرف هوياتهم حتى اليوم.

وتأتي هذه الجرائم بعد أن كشف التحالف أواخر نوفمبر الماضي، عن نواياه للتصعيد ضد اليمن، وهو تصعيد مهد له التحالف، بإلغاء مهمة فريق خبراء الأمم المتحدة للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بناءً على ضغوط مارستها الولايات المتحدة والسعودية، على مجلس حقوق الإنسان في السابع من أكتوبر الماضي.