النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۵مشاهدات
‍ پ

حكومة الاحتلال تخطط لمواجهة غلاء المعيشة: إعفاء ضريبي وإلغاء رسوم جمارك

كشف رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير المالية، أفيغدور ليبرمان، ووزيرة الاقتصاد، أورنا باربيفاي، مساء الأربعاء، عن الخطة الاقتصادية الحكومية الرامية إلى خفض تكلفة المعيشة، في ظل موجة غلاء الأسعار.
رمز الخبر: ۶۲۷۰۲
تأريخ النشر: 10 February 2022

وتعتمد الخطة على تعويض الأسر العاملة عبر خفض ضريبة الدخل، وخصم في تكاليف حضانات الأطفال النهارية في بعض التجمعات السكنية، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على عدد من الواردات، وزيادة الهبات المالية الممنوحة للعمال أصحاب الرواتب المتدنية.

وتنص الخطة على خفض أسعار بعض المنتوجات الغذائية والاستهلاكية وأسعار الكهرباء لتصل إلى 3.4%، بدلا من 5.7% من خلال إلغاء ضريبة الإنتاج على الفحم. كما تمنح الخطة العائلات العاملة مزايا ضريبية تصل عن كل طفل يتراوح عمره بين 6-12 عاما.

وقال ليبرمان إن "أسعار الفحم قفزت خلال العام الأخير بنسبة 100%، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء. وإلغاء ضريبة (البلو) سيخفض في نهاية المطاف سعر الكهرباء".

وتعهد بينيت خلال المؤتمر الصحفي، بخفض أسعار مجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية مثل اللحوم والأسماك والطحين والأسماك والكاتشب وزيت الزيتون وزيت الذرة والبيض والعسل والفواكه المجففة والنقانق.

وتنص الخطة على إلغاء الرسوم الجمركية على أدوات المطبخ والأثاث والمفروشات ومنتجات النظافة والمعدات الطبية وقطع غيار السيارات والبلاط والحمامات والأحواض والأدوات والمواد الخام اللازمة للصناعات.

وتعتزم حكومة الإحتلال زيادة منحة العمل (هبة الدخل) لأصحاب الرواتب المتدنية بنسبة 20%؛ وادعى ليبرمان أن هذه الخطة ستوفر لكل عائلة مبلغ عشرة 10,500 شيكل سنويا، وأشار إلى أنها "ليست حزمة المساعدة الأخيرة".

وادعى ليبرمان أن الحكومة كانت ستقدم على نفس الخطوات، بغض النظر عن الضغط الشعبي الأخير حول ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المملكة المتحدة ترسل 350 جنديًا لإقامة سياج على الحدود بين بولندا وبيلاروس
رفض لأي شبهة تطبيع في قضية ترسيم الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي
الأسرى الفلسطينيون ينفون الرواية الإسرائيلية عن محاولتهم حفر نفق للفرار من سجن عوفر
الشيخ نبيل قاووق: لبنان بات ساحة مستباحة للتدخلات الأميركية والسعودية
حكومة الاحتلال تخطط لمواجهة غلاء المعيشة: إعفاء ضريبي وإلغاء رسوم جمارك
لافروف يصف اللقاء بنظيرته البريطانية: "الحوار كان كحوار أبكم مع أصم"
السيد الصدر: هناك من يريد إشعال حرب شيعية شيعية في العراق وتهديد السلم الأهلي
مجلس النواب يختار رئيساً للحكومة ويقر تعديل الإعلام الدستوري
الدفاع التركية: اليونان انتهكت الوضع غير العسكري لجزر إيجه 229 مرة منذ بداية العام 2022
تفعيل المقاومة لمنظوماتها الجوية يعيق حركة سلاح جو الاحتلال
نجاة رئيس الحكومة من إطلاق نار استهدف سيارته بطرابلس
العامري في رسالة للتيار الصدري وعصائب أهل الحق: الدم لا يجلب الا الدم ونحذر من الانجرار وراء الفتن
باحثة سعودية تطل عبر شاشة إسرائيلية: أتيت إلى إسرائيل لتعزيز الشراكة والتعاون
تصاعد إصابات كورونا في الشرق الأوسط ودول أوروبية تلغي القيود
هبة يابانية لتونس بقيمة 7.4 مليون دينار لاقتناء معدّات طبية
الإمام الخامنئي: أمريكا تتلقى اليوم الضربة من مكان لم تحسبه أبداً
المتحدث باسم الحكومة: معدل نمو صناعة الماء والكهرباء في ايران يفوق المعدل العالمي
عدوان صهيوني على دمشق والدفاعات السورية تتصدى
الخارجية الصينية: تحديد مهلة زمنية مفبركة لا يخدم المفاوضات النووية
قادرون على انتاج الوقود النووي بمختلف النسب بسهولة
الجعفري: الإجراءات القسرية ضد سوريا تفرضها دول ترعى الإرهاب
وزير الصناعة يؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية الإيرانية العمانية
كتائب"شهداء الأقصى": الاحتلال لم يصل لمقاتلينا إلا بفعل التنسيق الأمني
العلماء الايرانيون كسروا الحكر الاميركي في انتاج مسرعات الالكترون
لافروف وامير عبداللهيان يؤكدان على تنفيذ كامل الاتفاق النووي
انفجار واشتعال حريق في مبنى بأبو ظبي
تحذيرات من انفجار وشيك لـ "صافر".. وصنعاء تحمل الأمم المتحدة المسؤولية
قائد قوة القدس يلتقي مقتدى الصدر في النجف الاشرف
خطط بن سلمان الظلامية، هل يمكن علمنة الشعب السعودي؟
قرار إنهاء الزامية إرتداء المواطنين للكمامات في الاماكن المفتوحة يدخل حيز التنفيذ