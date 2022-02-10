النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۳۳مشاهدات
‍ پ

لافروف يصف اللقاء بنظيرته البريطانية: "الحوار كان كحوار أبكم مع أصم"

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تشاؤمه إزاء نتائج محادثاته مع نظيرته البريطانية إليزابيث تراس وعدم إصغاء لندن إلى البراهين التي تقدمها موسكو، وكان لافروف قد وصف اللقاء عقب انتهائه مع نظيرته البريطانية بالقول أنّ "الحوار كان كحوار أبكم مع أصم".
رمز الخبر: ۶۲۷۰۱
تأريخ النشر: 10 February 2022

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تشاؤمه إزاء نتائج محادثاته مع نظيرته البريطانية إليزابيث تراس وعدم إصغاء لندن إلى البراهين التي تقدمها موسكو.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع تراس اليوم الخميس في موسكو عقب محادثاتهما: "بصراحة، أشعر بخيبة أمل لأن حوارنا بمثابة حوار الطرشان، نتحدث لكننا لا نسمع بعضنا البعض".

وأشار الوزير إلى المزاعم الغربية التي تتحدث عن أن روسيا تنتظر أن تتجمد الأرض في فصل الشتاء كي تدخل دباباتها أراضي أوكرانيا، قائلاً: "يبدو لي أن مثل هذه الأرض كانت اليوم لدى زملائنا البريطانيين وارتدت عنهم الحقائق المتعددة التي طرحناها".

ولفت لافروف إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين وغيره من المسؤولين الروس سبق أن قدموا توضيحات مفصلة جدا بشأن التوترات الحالية بين موسكو والغرب، مضيفا:" لكنني شعرت بأن زملاءنا إما غير مطلعين على هذه التوضيحات المفصلة أم يتجاهلونها بالكامل".

من جانبها، كررت تراس في تصريحاتها خلال المؤتمر البراهين البريطانية القاضية بأنه يتعين على روسيا خفض التصعيد حول أوكرانيا من خلال سحب قواتها من حدود هذا البلد والانخراط في مشاورات جادة مع حلف الناتو بغية تعزيز الأمن في أوروبا.

وهددت تراس بأن خط أنابيب "السيل الشمالي-2" لن يبدأ تشغيله أبدًا إذا تدخلت روسيا في أوكرانيا، محذرةً من أن "الغزو الروسي" سيؤدي إلى اندلاع نزاع مسلح طويل المدى، مع فرض حلفاء كييف عقوبات قاسية على أفراد ومؤسسات في روسيا.

وقال لافروف في معرض تعليقه على تصريحات تراس: "بإمكاني التأكيد أن هذا ما تحدثت عنه السيدة الوزيرة على مدى محادثاتنا التي استغرقت ساعتين وراء الأبواب المغلقة، ولم نسمع منها أي نبرة أخرى، ولم يتم تعديل طلب سحب قوات روسية من أراض روسية بأي شكل ردا على براهيننا وهذا يستدعي الأسف بطبيعة الحال".

وتابع: "لم أشارك منذ وقت طويل في محادثات دبلوماسية كان من الممكن بثها على الهواء بشكل عام لأننا لم نسمع أي شيء سري وغير مخصص للرأي العام.. سوى ما نسمعه استمرارا من المنابر العالية في لندن".

وندد لافروف بالمزاعم الغربية عن تخطيط روسيا إما لغزو أوكرانيا أو تدبير انقلاب فيها، مشددا على أن جميع الافتراءات الغربية بهذا الشأن تعتمد على عبارات مثل "من المرجح جدا".

وردًا على كلام تراس التي وصفت تصريحات المسؤولين الروس عن عدم وجود أي خطط لدى موسكو لغزو أوكرانيا بأنها كاذبة، أشار لافروف إلى أن هذه التصريحات لا تأتي من قبل القيادة الروسية وحدها، وأوضح: "تأتي هذه التصريحات أيضا من البنتاغون، وقرأت عن ذلك قبل قليل، وهناك أشخاص جادون يتابعون عبر الأقمار الصناعية كل ما يجري (وأؤكد مرة أخرى أنه يجري في أراضي روسيا)".

وأضاف لافروف أن تصريحات مماثلة تأتي أيضا على لسان وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف والرئيس فلاديمير زيلينسكي الذي دعا إلى الكف عن تأجيج الذعر.

ولفت إلى قرار الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا إجلاء عوائل موظفي سفاراتها وطاقمها الدبلوماسي غير الأساسي من أوكرانيا ودعوة رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

وكان لافروف قد وصف اللقاء عقب انتهائه مع نظيرته البريطانية بالقول أنّ "الحوار كان كحوار أبكم مع أصم"، مشيراً إلى أنّ بلاده "قد تنصح الموظفين غير الأساسيين في بعثتها الدبلوماسية في أوكرانيا بالمغادرة".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المملكة المتحدة ترسل 350 جنديًا لإقامة سياج على الحدود بين بولندا وبيلاروس
رفض لأي شبهة تطبيع في قضية ترسيم الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي
الأسرى الفلسطينيون ينفون الرواية الإسرائيلية عن محاولتهم حفر نفق للفرار من سجن عوفر
الشيخ نبيل قاووق: لبنان بات ساحة مستباحة للتدخلات الأميركية والسعودية
حكومة الاحتلال تخطط لمواجهة غلاء المعيشة: إعفاء ضريبي وإلغاء رسوم جمارك
لافروف يصف اللقاء بنظيرته البريطانية: "الحوار كان كحوار أبكم مع أصم"
السيد الصدر: هناك من يريد إشعال حرب شيعية شيعية في العراق وتهديد السلم الأهلي
مجلس النواب يختار رئيساً للحكومة ويقر تعديل الإعلام الدستوري
الدفاع التركية: اليونان انتهكت الوضع غير العسكري لجزر إيجه 229 مرة منذ بداية العام 2022
تفعيل المقاومة لمنظوماتها الجوية يعيق حركة سلاح جو الاحتلال
نجاة رئيس الحكومة من إطلاق نار استهدف سيارته بطرابلس
العامري في رسالة للتيار الصدري وعصائب أهل الحق: الدم لا يجلب الا الدم ونحذر من الانجرار وراء الفتن
باحثة سعودية تطل عبر شاشة إسرائيلية: أتيت إلى إسرائيل لتعزيز الشراكة والتعاون
تصاعد إصابات كورونا في الشرق الأوسط ودول أوروبية تلغي القيود
هبة يابانية لتونس بقيمة 7.4 مليون دينار لاقتناء معدّات طبية
الإمام الخامنئي: أمريكا تتلقى اليوم الضربة من مكان لم تحسبه أبداً
المتحدث باسم الحكومة: معدل نمو صناعة الماء والكهرباء في ايران يفوق المعدل العالمي
عدوان صهيوني على دمشق والدفاعات السورية تتصدى
الخارجية الصينية: تحديد مهلة زمنية مفبركة لا يخدم المفاوضات النووية
قادرون على انتاج الوقود النووي بمختلف النسب بسهولة
الجعفري: الإجراءات القسرية ضد سوريا تفرضها دول ترعى الإرهاب
وزير الصناعة يؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية الإيرانية العمانية
كتائب"شهداء الأقصى": الاحتلال لم يصل لمقاتلينا إلا بفعل التنسيق الأمني
العلماء الايرانيون كسروا الحكر الاميركي في انتاج مسرعات الالكترون
لافروف وامير عبداللهيان يؤكدان على تنفيذ كامل الاتفاق النووي
انفجار واشتعال حريق في مبنى بأبو ظبي
تحذيرات من انفجار وشيك لـ "صافر".. وصنعاء تحمل الأمم المتحدة المسؤولية
قائد قوة القدس يلتقي مقتدى الصدر في النجف الاشرف
خطط بن سلمان الظلامية، هل يمكن علمنة الشعب السعودي؟
قرار إنهاء الزامية إرتداء المواطنين للكمامات في الاماكن المفتوحة يدخل حيز التنفيذ