تفعيل المقاومة لمنظوماتها الجوية يعيق حركة سلاح جو الاحتلال

أثار اعلان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن تفعيل منظومات الدفاع الجوي لدى المقاومة النقاش في كيان الاحتلال حول ما تبقى من حرية لسلاح الجو الاسرائيلي التجسسي فوق لبنان.

على الفور فرضنت الجملة التي اطلقها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والتي تتعلق بتفعيل منظومة الدفاع الجوي لدى المقاومة اهتمامًا كبيرًا على كافة المستويات الصهيونية.

وقال المحللون الصهاينة ان من شأن ذلك تكبيل عمل سلاح الجو الاسرائيلي وخاصة سلاح المسيرات، واعربوا عن تفاجئهم من كلام السيد نصرالله حول النتائج الممتازة التي حققها تشغيل المنظومة، حيث كانت تخفي المؤسسات الامنية والعسكرية، هذا الامر وهو ما اعتبربته الاوساط الصهيونية المتابعة كلاما مهما جدا سيحدد مستوى عمل سلاح الجو الاسرائيلي فوق الاجواء اللبنانية.

الى ذلك، ركزت الاوساط الصهيونية باهتمام كبير على نقتطين في كلمة السيد نصرالله في المقابلة وهو انه يأخذ التهديدات الاسرائيلية على محمل الجد الا ان ما لفت انتباه هذه الاوساط هو استخفافه بقدرة اسرائيل على استهداف حزب الله او على مهاجمة ايران.

وعلقت اوساط صهيونية انه اذا لم يوقف تشغيل منظومات الدفاع الجوي لحزب الله عمل سلاح الجو الاسرائيلي فوق لبنان فانها بالتأكيد ستشوش عليه وتقيد حركته كثيرا بالتأكيد.

المصدر: قناة المنار