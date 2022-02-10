نجاة رئيس الحكومة من إطلاق نار استهدف سيارته بطرابلس

تعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لإطلاق نار، فجر اليوم الخميس، خلال عودته إلى منزله بأحد أحياء العاصمة طرابلس، دون أضرار بشرية.

وقالت مصادر ليبية إن طلقات النار التي تعرضت لها السيارة التي كان يستقلها الدبيبة من سلاح خفيف، يرجح أنه بندقية كلاشينكوف، أصابت إحداها الزجاج الأمامي للسيارة بشكل مباشر، دون أن يصاب كل من الدبيبة الذي كان يجلس في المقدمة، ومرافقه الذي كان يقودها.

وأضافت المصادر أن النائب العام الليبي باشر التحقيق في الحادثة فورا، فيما لم تتبنَّ أي جهة المسؤولية عن العملية.

وبعد سنوات من المعارك وتنازع الحكم بين سلطتين في شرق البلاد وغربها، شُكّلت حكومة موحّدة برئاسة الدبيبة في فبراير/شباط من العام الماضي، ضمن عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة من أجل إخراج ليبيا من الفوضى التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وحدّدت مهمة الحكومة بقيادة المرحلة الانتقالية إلى انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقرّرة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل تعذّر إجرائها بسبب عقبات أمنية وقضائية وسياسية.

المصدر:يونيوز