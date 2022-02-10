العامري في رسالة للتيار الصدري وعصائب أهل الحق: الدم لا يجلب الا الدم ونحذر من الانجرار وراء الفتن

وجه رئيس تحالف الفتح في البرلمان العراقي هادي العامري في رسالة إلى التيار الصدري وعصائب أهل الحق حذر فيها من الانجرار وراء الفتن في ميسان.

وقال العامري في رسالته إن "الدم لا يجلب الا الدم ونحذر من الانجرار وراء الفتن"، مشيرًا إلى أن ما تشهده محافظة ميسان من حوادث دموية أمر يبعث على الأسى والقلق".

وأضاف: "حذرنا من التصعيد الذي قد تتسع معه دائرة العنف المتبادل ليأخذ مديات خطيرة يصعب وضع حد لها".

وأكد رئيس تحالف الفتح "نحن مستعدون لأي مسعى ينزع فتيل الازمة ويعضد جهود الخيرين لتجاوز هذه الأزمة".

وشهدت محافظة ميسان خلال الايام القليلة الماضية موجة اغتيالات أثارت ردود فعل واسعة، كان بينها إعفاء قيادات أمنية وتوجيه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتشكيل قيادة عمليات للجيش في المحافظة.

واغتال مسلحون مجهولون، يوم السبت، القاضي أحمد فصيل، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان، وسبقه اغتيال الضابط في وزارة الداخلية، حسام العلياوي، في وقت متأخر من ليل الأربعاء الماضي على يد مسلحين مجهولين في المحافظة ذاتها.

وحسام العلياوي هو شقيق وسام العلياوي، القيادي في حركة "عصائب أهل الحق الذي اغتيل على يد مسلحين ملثمين في ميسان في أكتوبر 2019.

المصدر:يونيوز