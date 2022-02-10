هبة يابانية لتونس بقيمة 7.4 مليون دينار لاقتناء معدّات طبية

منحت اليابان لتونس هبة بقيمة 300 مليون يان ياباني (أي ما يعادل 7.4 مليون دينار تونسي) مخصصة لاقتناء معدّات طبية لصالح وزارة الصّحة التونسية، وذلك في إطار دعم المؤسسات الصحية والمجهود الوطني لمكافحة جائحة كوفيد-19.

جرى ذلك خلال مراسم تبادل رسائل بين وزير خارجية تونس والسفير الياباني لدى تونس أمس الأربعاء بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة.

وثمّن وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي بالمناسبة، العلاقات الثنائية بين تونس وطوكيو، مؤكّدًا حرص بلاده على مزيد من التعاون المشترك لا سيما في القطاع الصحّي والتكنولوجيّ والبحث العلمي.

من جانبه، أكد سفير اليابان لدى تونس أن هذه الهبة تندرج في إطار التعاون المستمر بين البلدين ومعاضدة الإصلاحات التي تقوم بها تونس، لاسيما في المجال الصحي، عبر دعم المؤسسات الاستشفائية التونسية بتجهيزات ذات جودة عالية وتنمية قدرات الطواقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا.

كما بحث الطرفان خلال اللقاء استعدادات تونس لاستضافة الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا، يومي 27 و28 آب/أغسطس 2022، والتأكيد على أهمّية توفير ظروف النجاح لهذه القمّة.

المصدر:يونيوز