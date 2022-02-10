الأمم المتحدة تعبر عن قلقها إزاء التطورات في فلسطين في أعقاب استشهاد 3 شبان برصاص الاحتلال

أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة وتصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينة المحتلة، بما في ذلك ما حدث في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة واستشهاد ثلاثة فلسطينيين.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك ردّا على أسئلة الصحفيين: "رأينا بلا شك ما حدث في نابلس، ونشعر بقلق إزاء التطورات الأخيرة، بما في ذلك التوترات المتزايدة في الضفة الغربية المحتلة، ومن الواضح أن ذلك يشمل حادثة إطلاق الرصاص على ثلاثة فلسطينيين واستشهادهم على يد القوات الإسرائيلية في نابلس."

وأضاف دوجاريك، "مناشدتنا تظل أن على جميع الأطراف التهدئة وتجنب أي تصعيد آخر".

واغتالت وحدة إسرائيلية، يوم الثلاثاء 3 فلسطينيين هم "أشرف المبسلط، وأدهم مبروك، ومحمد الدخيل"، فيما اعتقلت آخر، عقب إطلاق النار على مركبتهم بمدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن "قوة خاصة اسرائيلية، اقتحمت، حي المخفية بمدينة نابلس، بمركبة عمومية تحمل لوحة تسجيل مدنية، وأطلقت النار على مركبة فلسطينية، ما أدى إلى ارتقاء الشهداء الثلاثة، واعتقال رابع".

المصدر:يونيوز