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افتتاح المنفذ الاول لنفق صحن العقيلة المخصص لتزويده بالخدمات المختلفة

افتتحت العتبة الحسينية المقدسة المنفذ الاول في النفق الكبير المحيط بالتوسعة الجديدة لمرقد الإمام الحسين (عليه السلام)، و الذي صادقت عليه وزارة البلديات والاشغال عام 2014، ضمن مشاريع التجديد الحضري لمدينة كربلاء القديمة.
رمز الخبر: ۶۲۶۸۹
تأريخ النشر: 10 February 2022

ويقع المنفذ في الجهة الغربية من مرقد الامام الحسين عليه السلام، والرابط بين النفق الكلي مع محطة الكهروميكانينك التي تضم الكهرباء والميكانيك والمختصة بتزويد الصحن الشريف بالخدمات الكهربائية والميكانيكية كالتبريد والاطفاء وباقي الخدمات الاخرى.

ويعد المشروع الاول من نوعه في كربلاء المقدسة، ومدة العمل كانت محددة بسنتين ورغم تقليص عمل بعض الملاكات بسبب جائحة كورونا الا أن العمل انجز بالكامل في التوقيتات المحددة له، وبتكلفة تطابقت مع ما رصد له من مبالغ.

ولفت رئيس قسم المشاريع الهندسية حسين رضا إلى أنه "سيكون المنفذ مخصص لنقل الخدمات الكهربائية والميكانيكية عبر الاستغناء عن وضع الاعمدة والاجهزة الكهربائية على مباني العتبة او في الشوارع او الانابيب بشكل ظاهري، بل تكون داخل النفق وتغذي الكهرباء والتبريد والاطفاء من تحت الارض".

وبين أن "هذا المشروع من تصميم مكتب مختص من الجمهورية الاسلامية الايرانية سبق له أن نفذ تصاميم سبع مدن اسلامية، وتم تدقيقه من قبل عدد من الاستشاريين المختصين من جامعتي بابل وكربلاء".

المصدر:يونيوز

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