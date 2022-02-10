وقفة إحتجاجية لقضاة تونسيين رفضا لإعلان حل المجلس الأعلى للقضاء

نفذ قضاة تونسيون، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية رفضا لإعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.

وتجمع عشرات القضاة أمام مقر قصر العدالة، المقر الرئيسي للمحاكم، بالعاصمة، ورفعوا لافتات تؤكد رفضهم توجه سعيد لحل المجلس الأعلى للقضاء، بينها: الشعب يريد قضاء مستقلا، ولا.. لا لقضاء التّعليمات، وهدم القضاء، هدمٌ للدولة.

والتحق عدد من المحامين والمواطنين بالوقفة خارج وداخل بهو قصر العدالة، مرددين النّشيد الوطني التّونسي وشعارات تدعم تحرك القضاة.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أنس الحمادي، إن "القضاء اليوم تحت الحصار، وهو إنذار خطير بالمساس بالحريات والديمقراطية وعدم ضمان الفصل بين السلطات".

وأضاف الحمادي خلال الوقفة: "ما يحصل مسيء لصورة تونس بالداخل والخارج، وندعو الرئيس للتراجع عن قراره حل المجلس".

وتابع: "يجب أن يُفتح حوار اليوم، ولا يمكن أن تستمر الحالة الاستثنائية بتونس لفترة أطول دون برلمان أو عمل بالدستور".

وكانت جمعية القضاة التونسيين قد دعت يوم الثلاثاء إلى تعليق العمل في المحاكم كافة يومي الأربعاء والخميس، احتجاجا على إعلان الرئيس سعيد بأن المجلس الأعلى للقضاء تم حله.

وكان قد أعلن الرئيس سعيد، أول الاسبوع الحالي، عبر مقطع مصور بثته الرئاسة، إن المجلس الأعلى للقضاء تم حله، ثم أضاف أن مشروع حل المجلس جاهز وستتم مناقشته.

وأعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السّياسية، لحل المجلس.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

المصدر:يونيوز