إتفاق بين جاكرتا وباريس على شراء 42 مقاتلة رافال وتوقيع عقد تسلّم أول 6 طائرات

أعلنت إندونيسيا، اليوم الخميس، عن اتفاق لشراء 42 مقاتلة فرنسية من طراز رافال، وذلك خلال زيارة لوزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي إلى جاكرتا، استهل بتوقيع عقد بين الطرفين لشراء أول ست مقاتلات ضمن هذه الصفقة.

وقع وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو، اليوم الخميس، عقدا لشراء ست مقاتلات فرنسية من طراز رافال من أصل طلبية على 42 طائرة.

وصرح سوبيانتو بعد لقاء مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في جاكرتا قائلا: "اتفقنا على شراء 42 طائرة رافال"، مشيرا إلى "توقيع عقد على أول ست" طائرات منها.

وأشارت بارلي للصحافيين إلى أن "خيار إندونيسيا هو خيار السيادة والجودة الفنية، مع طائرة أثبتت مرارا قدراتها العملانية".

تجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي تقوم بها أكبر دول جنوب شرق آسيا بشراء طائرات مقاتلة فرنسية، لكنها تسعى حاليا لتنويع تحالفاتها ومصادر إمداداتها بالمعدات العسكرية، في مواجهة تفاقم التوتر بين الصين والولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

لكن الطرفين وقعا اتفاق تعاون دفاعي عام 2021 في باريس وكانت مفاوضات تجري منذ عدة أشهر حول شراء طائرات رافال، وتتناول بصورة خاصة التمويل والتعويضات.

إلى ذلك، تسعى فرنسا لتوطيد العلاقات مع إندونيسيا بعد الضربة التي تلقتها إستراتيجيتها لتثبيت وجودها في المنطقة العام الماضي جراء فسخ كانبيرا عقدا ضخما لشراء غواصات فرنسية على وقع إعلان إنشاء تحالف "أوكوس" الإستراتيجي بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وكانت إندونيسيا قد وقعت عقدا عام 2018 لشراء 11 مقاتلة سوخوي سو-35، غير أنه لم ينفذ بسبب قانون "كاتسا" الأمريكي الذي ينص على عقوبات تلقائية على أي بلد يعقد "صفقة كبيرة" مع قطاع الأسلحة الروسي.

المصدر:يونيوز