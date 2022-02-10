الشيخ الخزعلي يعلن تشكيل لجنة للتعاون مع وفد السيد الصدر إلى ميسان

أعلن الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الخميس، تشكيل لجنة للتعاون مع الوفد الذي أرسله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى محافظة ميسان.

وذكر الخزعلي في بيان ، أن "اللجنة المكونة من صفاء الساعدي، حبيب الحلاوي، وجواد الطليباوي، ستتعاون مع الوفد الذي شكله الصدر، مع ضرورة الاحتكام لـ(القانون)، والمقصود القضاء العراقي (حصراً)".

وكان قد أعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، إرسال وفد إلى محافظة ميسان للتهدئة، فيما دعا مسؤول العصائب إلى التعاون مع اللجنة.

وشهدت محافظة ميسان خلال الايام القليلة الماضية موجة اغتيالات أثارت ردود فعل واسعة، كان بينها إعفاء قيادات أمنية وتوجيه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتشكيل قيادة عمليات للجيش في المحافظة.

واغتال مسلحون مجهولون، يوم السبت، القاضي أحمد فصيل، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان، وسبقه اغتيال الضابط في وزارة الداخلية، حسام العلياوي، في وقت متأخر من ليل الأربعاء الماضي على يد مسلحين مجهولين في المحافظة ذاتها.

وحسام العلياوي هو شقيق وسام العلياوي، القيادي في حركة "عصائب أهل الحق الذي اغتيل على يد مسلحين ملثمين في ميسان في أكتوبر 2019.

المصدر:يونيوز