رئاسة الوزراء تعتزم تمديد حالة شبه الطوارئ فى طوكيو و12 محافظة أخرى الى آذار المقبل

قررت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، تمديد حالة شبه الطوارئ بالعاصمة طوكيو و 12 محافظة أخرى لمدة ثلاثة أسابيع أخرى تنتهي في 6 آذار /مارس القادم، حيث تسعى البلاد إلى كبح جماح عدوى متغير أوميكرون، المُتحور من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتخطط الحكومة، اعتبارًا من بعد غد السبت حتى 6 مارس، إلى قائمة شبه الطوارئ، مما يعني أن الإجراء سيكون ساري المفعول في 36 محافظة من أصل 47 في البلاد وسط مخاوف متزايدة بشأن معاناة نظام الرعاية الصحية في اليابان إلى مزيد من الضغوط.

ومن غير الواضح ما إذا كان الإجراء بالنسبة للمناطق الـ 22 الأخرى الذي سينتهي في وقت لاحق من هذا الشهر سيتم تمديده أم لا، بينما يُتوقع أن يتخذ رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قرارًا رسميًا في هذا الشأن في وقت لاحق بعد أن صادقت لجنة من الخبراء الطبيين وغيرهم على خطة الحكومة بالتمديد.

ولفتت مصادر صحافية نقلا عن رئيس الوزراء بأن "المناطق التي سيتم تمديد إجراء شبه الطوارئ فيها إلى ما بعد يوم الأحد هي طوكيو والمحافظات الثلاث المجاورة لها وهي سايتاما وتشيبا وكاناجاوا، إلى جانب جونما ونيجاتا وجيفو وآيتشي ومي وكاجاوا وناجازاكي وكوماموتو وميازاكي".

وفي ظل هذه الحالة، يمكن لحكام المحافظات أن يطلبوا من المطاعم والبارات تقصير ساعات العمل، ووقف تقديم الكحول أو الحد منه. ويمكنهم أيضًا أن يطلبوا من الناس الامتناع عن السفر غير الضروري بين المحافظات.

المصدر:يونيوز