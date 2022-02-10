آلاف المتظاهرين في الخرطوم يطالبون بعودة الحكم المدني

آلاف السودانيين يشاركون في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بـ"عودة الحكم المدني الديمقراطي" في البلاد.

شارك آلاف السودانيين، اليوم الخميس، في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بـ"عودة الحكم المدني الديمقراطي" في البلاد.

وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، مرددين هتافات مناوئة "للحكم العسكري"، ومطالبة بـ"الحكم المدني ومحاسبة قتلة المحتجين السلميين".

كما رفع المتظاهرون، لافتات مكتوب عليها، "دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".

هذا وكانت السفارة الأميركية في السودان نصحت رعاياها بتجنب الحشود خلال مظاهرات، اليوم الخميس في الخرطوم وولايات أخرى، وأشارت في تدوينة على موقع تويتر إلى أنه من المتوقع أن يقوم المتظاهرون بأعمال عصيان مدني.

وأضافت أنه قد يشمل ذلك مظاهرات مركزية أو لامركزية، وقطع الطرق من قبل المحتجين، وإغلاق المحال التجارية.

ومنذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًّا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية انقلابا عسكريا، في مقابل نفي الجيش.

المصدر:يونيوز