وزير الخارجية يبحث مع سفير اثيوبيا العلاقات الثنائية وقضايا مشتركة

التقى وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي، أمس الأربعاء، بالسفير الإثيوبي لدى الخرطوم يبتال أميرو، وبحث معه عددًا من القضايا ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد السفير الإثيوبي أن هناك تطورات إيجابية بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الخلافية مثل سد النهضة وقضية الحدود، وذلك على ضوء زيارة نائب رئيس مجلس السيادة إلى أديس أبابا مؤخراً، ولقائه بعدد من المسؤولين الاثيوبيين.

وأشاد أميرو بالتحسن الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تعزيز التعاون من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأضاف السفير الاثيوبي أن العلاقات مع السودان تظل استراتيجية وإستثنائية، مبيناً جاهزية بلاده لمناقشة القضايا بعيداً عن التصعيد الإعلامي وذلك عبر الحوار والتواصل الإيجابي.

من جهته هنأ وزير الخارجية السوداني علي الصادق إثيوبيا على إستعادة الأمن والاستقرار، واصفاً تلك الخطوة بأنها مفيدة للعلاقات الثنائية، داعياً الجانب الإثيوبي لمواصلة الحوار.

وأشار الصادق علي إلى المزاعم الإثيوبية بشأن دعم السودان لجبهة تحرير تيغراي، مشددًا على أن السودان لم يدعم أي طرف ضد آخر.

المصدر:يونيوز