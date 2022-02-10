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الناتو يحذر من تطورات الوضع في أوكرانيا وبريطانيا تبدي الرغبة في الخيار الديبلوماسي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، أن "إنتشار القوات الروسية في بيلاروسيا في إطار مناورات عسكرية مشتركة عند الحدود الأوكرانية يمثّل لحظة خطيرة على أمن أوروبا".
رمز الخبر: ۶۲۶۷۲
تأريخ النشر: 10 February 2022

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، من خطورة تطورات الأوضاع في أوكرانيا على أمن أوروبا، قائلاً إن "تعداد القوات الروسية آخذ في الارتفاع وأن وقت التحذير من وقوع هجوم آخذ في الانخفاض.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بروكسل، اليوم الخميس، إنه "يجب أن نكون مستعدين للأسوأ"، إن المملكة المتحدة تلعب دورا هاما في ذلك ،نرحب بعرض لندن تقديم المزيد من القوات والسفن والطائرات لحلف الناتو".

ورحب ستولتنبرغ "بدعم المملكة المتحدة لأوكرانيا واتصالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزيارة الحالية التي تقوم بها وزيرة الخارجية البريطانية "ليز تراس" إلى روسي"، موضحًا أن الناتو على استعداد للاستماع إلى مخاوف روسيا حيث تم اقتراح إحاطات متبادلة بما في ذلك الشفافية حول التدريبات العسكرية والصواريخ.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن الناتو لن يتنازل عن المبادئ الأساسية وحقه في حماية جميع الحلفاء، فضلا عن أن الحلف كان متحدا للغاية بشأن روسيا، وأنه فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية، فإن جميع الحلفاء يتفقون على الحاجة إلى الاجتماع ووضع نهاية سلمية للصراع.

من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه "لا توجد دولة لديها الحق في أن ترفع حق الفيتو وتعترض على إنضمام دولة أخرى إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأكد خلال المؤتمر الصحفي مع ستولتنبرغ، "الجاهزية لفرض عقوبات على روسيا في ظل توقعات بإقدامها على غزو أوكرانيا، لكنه شدد على الرغبة في الخيار الديبلوماسي".

المصدر:يونيوز

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