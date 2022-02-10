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منظمة الصحة العالمية: أينما تعيش فإن كوفيد لم ينته معنا.. الأمراض لا تعرف حدودًا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "إن أكبر عائق نواجهه لإنهاء الوباء باعتباره حالة طوارئ صحية عالمية هو ضمان وصول جميع الأشخاص، في كل بلد، إلى اختبارات ولقاحات وعلاجات كوفيد 19"، وأكد غيبريسوس أن "مسرع ACT عنصر حيوي لهذه المهمة".
رمز الخبر: ۶۲۶۶۹
تأريخ النشر: 10 February 2022

وأضاف تيدروس: "اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه ، قد يبدو الأمر وكأن جائحة COVID-19 قد انتهى تقريبًا، أو قد يبدو أنه في أسوأ حالاته، ولكن أينما تعيش، فإن COVID لم ينته معنا، الأمراض لا تعرف حدودًا، وكما نعلم جميعًا من Omicron، فإن أي شعور بالأمان يمكن أن يتغير في لحظة".

وتابع غيبريسوس: "نحن نعلم أن هذا الفيروس سيستمر في التطور، لكننا غير محصنين، حيث يمكن للأشخاص الوصول إلى هذه الأدوات ، ويمكن السيطرة على هذا الفيروس. وحيثما لا يفعلون، يستمر هذا الفيروس في الانتشار والتطور والقتل ".

وأشار غيبريسوس إلى أنه، "كما هو موضح في إطار التمويل الذي نطلقه اليوم ، يتطلب برنامج ACT Accelerator 23 مليار دولار لإنقاذ الأرواح ، والتصدي لتهديد أوميكرون ومنع ظهور متغيرات أكثر خطورة، ويشمل ذلك فجوة تمويلية عاجلة قدرها 16 مليار دولار أمريكي لمسرع العمل ACT نفسه، مع التمويل المتبقي البالغ 6.5 مليار دولار أمريكي من قبل البلدان المتوسطة الدخل، بدعم من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وندعو جميع البلدان ذات الدخل المرتفع إلى لعب دورها في التمويل الكامل لمسرّع ACT وإنهاء الوباء باعتباره حالة طوارئ صحية عالمية".

المصدر:يونيوز

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