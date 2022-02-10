سائق شاحنة مخمور يصيب نفسه واثنيْن آخرين جراء اصطدامه بعشرات السيارات

اصطدم سائق شاحنة تحت تأثير الكحول بأكثر من 30 سيارة وتسبب في حريق بمنزل في منطقة بافاريا الألمانية مساء الثلاثاء، مما أدى إلى إصابة نفسه واثنين آخرين.

وقالت الشرطة في مدينة فويرث في بيان أمس الأربعاء، إن السائق البالغ من العمر 50 عامًا "فوت الضوء الأحمر واصطدم بسيارة ركاب عند تقاطع الطرق"، مما أدى إلى إصابة السائقة بجروح طفيفة.

ودون توقف بعد الحادث الأول، صدم سائق الشاحنة التركي "عدة سيارات متوقفة" ودفعها أمامه، وفي بعض الحالات ، بجدران المنازل المجاورة.

وبعد الاصطدام اشتعلت النيران في شاحنة وعدد من السيارات وواجهة منزل. وتدخل رجال الإطفاء المحليون لإخماد النيران وإخلاء سكان المنزل.

وأصيب سائق الشاحنة نفسه وأحد المارة بجروح طفيفة.

وقالت قوة الشرطة في فويرث غرب نورمبرج في بافاريا ، إن الأضرار الناجمة عن الحادث قد تكون "هائلة".

وأوضحت الشرطة أن السائق اعتقل في الموقع وكان "مخمورًا جدًا".

المصدر:يونيوز