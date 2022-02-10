الحكومة: لا نستبعد إمكانية وقف العمل بشهادة التطعيم نهاية آذار/مارس المقبل

وأضاف أتال في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، "لا يزال عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات مرتفعًا للغاية، أعلى من الرقم القياسي الذي شهدناه في ربيع عام 2020، ولكن في التوقعات التي نقدمها، هناك أسباب للأمل في أن يكون الوضع في هذا الأفق الزمني تحسنت بما يكفي لنكون قادرين على رفع هذه الإجراءات النهائية".

وفيما يتعلق بالبروتوكول الصحي في المدارس، أوضح المتحدث باسم الحكومة، "نتجه نحو تخفيف الإجراءات سواء بخفض مستوى البروتوكول في المدارس أو بإضفاء نوع من المرونة سواء في ارتداء الكمامة أو سياسة الاختبارات للكشف عن كورونا"، مضيفا، "نحن في انتظار رأى المجلس الأعلى للصحة العامة التي ستصدر غدا الخميس".

وردًا على سؤال حول انطلاق لما يسمى باحتجاجات "قافلة الحرية" المعارضة لأوامر الصحة العامة الخاصة بالجائحة في فرنسا، قال أتال إنه يتفهم "ضجر" الفرنسيين "هناك أكثر من بضع مئات الآلاف من الأشخاص الذين سئموا من هذا الوباء والذين سئموا العيش مع هذا الفيروس".

ووفقًا للمسؤول الفرنسي، فإن الحركة الحالية ضد الإجراءات التقييدية هي جزء من "الحركات السياسية، الراديكالية التي سعت في كثير من الأحيان إلى الاستفادة من هذا التعب والإرهاق" بسبب الأزمة الصحية، في حين أن فرنسا هي على الأرجح إحدى الدول الأوروبية التي اتخذت التدابير الأقل تقييدًا في أزمة كوفيد -19.

وأكد أنه سيتم رفع الإجراءات التقييدية بمجرد تحسن الوضع الصحي.

يشار إلى أن هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي كانت قد أعلنت أمس الاول الثلاثاء أنها بدأت في تقييم طلب من شركة الأدوية الأميركية "فايزر" والألمانية "بوينتك" للموافقة على جرعة تعزيزية من لقاح فيروس "كورونا" ليشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا.

المصدر:يونيوز